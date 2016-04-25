امکانات تفریحی گناوه با جایگاه گردشگری آن تناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی پاک نژاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست با بازاریان شهرستان گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه دارای جایگاه ویژه‌ای در بخش گردشگری است و هر ساله شاهد حضور گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور در این منطقه هستیم.

وی اضافه کرد: امسال نیز در ایام نوروز شاهد حضور انبوه و گسترده گردشگران در شهرستان گناوه بودیم و نیاز است که زیرساخت‌ها و امکانات مناسبی برای میزبانی مناسب از این گردشگران فراهم شود.

فرماندار شهرستان گناوه با بیان اینکه امکانات تفریحی گناوه با جایگاه گردشگری شهر تناسبی ندارد تاکید کرد: باید با مشارکت بخش خصوصی زمینه توسعه زیرساخت‌های تفریحی در گناوه توسعه یابد.

وی خواستار نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران گناوه در روند توسعه این شهرستان شد و ادامه داد: دولت از همه تلاش خود در این راستا استفاده می‌کند و امیدواریم بخش خصوصی نیز در این زمینه مشارکت داشته باشد.

پاک‌نژاد از تلاش ویژه دولت برای رفع مشکلات بازاریان خبر داد و افزود: ساماندهی کالای همراه ملوان را به صورت جدی پیگیر هستیم و مسئولان استان نیز در این زمینه پیگیری ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت استفاده از ته‌لنجی باعث محدودیت‌هایی در امرار معاش مردم شده است، خاطرنشان کرد: مهمترین راه امرار معاش و ارتزاق ساکنین گناوه فعالیت‌های مرتبط با تجارت و دریا است و لازم است که این موضوع برای مردم تسهیل شود.

فرماندار شهرستان گناوه در ادامه بر لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر به وضعیت بازار گناوه تاکید کرد و افزود: این وضعیت باید ساماندهی شود و بازاریان در ساماندهی وضعیت بازار نقشی اساسی دارند.