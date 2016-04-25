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۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

حمله نیروهای امنیتی مصر به تظاهرات مردم در الجیزه

حمله نیروهای امنیتی مصر به تظاهرات مردم در الجیزه

نیروهای امنیتی مصر با حمله به تجمعات اعتراض آمیز مردم به واگذاری ۲ جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی که در استان الجیزه شکل گرفته بود، شماری از افراد معترض را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، مردم مصر روز دوشنبه به دعوت جنبش های سیاسی به منظور اعتراض به اقدام اخیر سران مصر در واگذاری جزایر تیران و صنافیر به سعودی ها در استان الجیزه در غرب قاهره تجمع کردند ولی از سوی نیروهای امنیتی مصر سرکوب شدند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی مصر با حمله به تظاهرات مردم در میدان المساحه در منطقه الدقی واقع در استان الجیزه که در غرب قاهره قرار دارد، اقدام به شلیک گاز اشک آور به سمت مردم کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در این تظاهرات میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد و در پی آن چند نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

همچنین در این تظاهرات جوانان شعارهایی را علیه «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر سر دادند.

میدان «رمسیس» در مرکز قاهره نیز به دلیل بسته بودن مراکز تجاری و تشدید تدابیر امنیتی بی نظیر در این منطقه به نظر خالی از جمعیت می رسید. این منطقه روز جمعه گذشته شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز علیه مقامات مصری بود.

نیروهای امنیتی مصر در مناطق مرکزی قاهره به ویژه در محل اتحادیه خبرنگاران، میدان التحریر و عبدالمنعم ریاض مستقر شده بودند و فقط به افرادی که حامل شعارهای طرفدارانه از نظام مصر بودند، اجازه رفت و آمد می دادند.

گفتنی است رئیس جمهور مصر اخیرا در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان حاکمیت ۲ جزیره تیران و صنافیر را به سعودی ها واگذار کرد که موجب برانگیختن خشم مصری ها شد.

کد مطلب 3607989

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