حمله اشتباهی جنگنده نروژی به برج مراقبت خودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک فروند جنگنده F-۱۶ متعلق به نیروی هوایی نروژ که در یک تمرین نظامی در «تاروا» واقع در سواحل غربی این کشور شرکت کرده بود، به اشتباه برج مراقبت خودی را مورد هدف قرار داد.

گفته می شود، سه افسر در زمان شلیک این جنگنده به برج مراقبت، در آنجا حضور داشته اند که البته به گفته «کاپتان برنجار استوردال»، آسیبی به آنها وارد نشده است.

«استوردال» در توضیح این واقعه گفت: دو جنگنده F-۱۶ در جریان یک تمرین نظامی مشترک، قرار بود که دشمن فرضی را در یک جزیره خالی از سکنه مورد هدف قرار دهند. اما یکی از این جنگنده ها به اشتباه، رو به برج مراقبت آتش گشود.

به گفته سه ماموری که در زمان رخ دادن حادثه در برج مراقبت حاضر بودند، همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.

مقام های نیروی هوایی نروژ می گویند در حال رسیدگی به این پرونده هستند. علت رخ دادن این حادثه هنوز مشخص و اعلام نشده است.