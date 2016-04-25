۱۸۰ پروژه توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شوشتری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه ۱۰ سال از آغاز فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات در کشور می گذرد، عنوان کرد: این ستاد ۳۱ دفتر در استان ها و چهار دفتر نیز در شهرهای نجف، سامرا، کاظمین و کربلا در کشور عراق دارد.

وی ادامه داد: جمع آوری متمرکز نذورات مردمی از جمله اهداف تشکیل این ستاد بوده است و تاکنون بیش از ۱۸۰ پروژه بازسازی عتبات عالیات در شهرهای زیارتی کشور عراق توسط این ستاد اجرا شده است.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: امروز وارد پروژه های توسعه ای حرم ها شده ایم که مهمترین آنها پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در مساحت پنج هکتار و زیربنای ۲۱۸ هزار متر مربع در نجف اشرف است که طراحی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته و امیدواریم این پروژه طی دو سال آینده به طور کامل به اتمام برسد.

شوشتری تصریح کرد: دیگر پروژه مهم طرح توسعه حرم امام حسین (ع) در کربلا با زیربنای پنج هکتار و ۱۶۰ هزار متر مربع زیربنا است که طراحی آن به اتمام رسیده و در آینده اجرایی می شود.

وی گفت: پروژه بیمارستان امام سجاد (ع) که توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات احداث شده روز پنجم شعبان ماه سال جاری در کربلا افتتاح می شود.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور خاطرنشان کرد: بزرگترین گنبد جهان تشیع نیز برای حرمینامامین عسکریین (ع) در سامرا احداث شده است.