توسعه سالن های ورزشی اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مهرزاد حمیدی در حاشیه مراسم بهره برداری از سالن ورزشی ویژه همكاران حوزه ستادی در ساختمان علاقه مندان وزارت آموزش و پرورش اظهاركرد: در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل امكانات ورزشی را در این سالن جهت استفاده همكاران پیش بینی كرده ایم تا با افزایش سلامتی و شادابی آنان بهره وری و كیفیت كار را ارتقا دهیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شعار امسال بهداشت جهانی، «مبارزه با دیابت» تصریح كرد: امكانات مهیا شده در این سالن به دلیل حفظ سلامت همكاران بوده و طبق برنامه ای منظم برادران 3 روز و خواهران 2 روز در هفته می توانند از این امكانات استفاده كنند.

وی افزود: همزمان 40 نفر می توانند در سالن به ورزش بپردازند و برای استفاده صحیح یك مربی مرد و یك مربی خانم پیش بینی شده و دوره آموزشی در این خصوص نیز برای همكاران درنظرگرفته شده است.

حمیدی اظهار كرد: ورزش عمومی برای همه لازم است و ما دراین سالن 5 دستگاه تردمیل با مشخصات سرعت و اوزان مختلف تهیه كرده ایم تا همكاران با ورزش هوازی و استپ ، بدن و عضلات خود را تقویت كنند.

وی به امكانات تفریحی دیگر از جمله میز پینگ پنگ و دارت اشاره كرد و افزود: سرویس های بهداشتی ،حمام و كمدها لباسی نیز در كنار سالن پیش بینی شده و در صورت استقبال این سالن قابلیت توسعه را دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری كرد ، این حركت در استان ها و مناطق نیز تسری یابد