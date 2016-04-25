به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی عصر دوشنبه در نشست با روسا و پرسنل ادارات آبفای شهری و روستایی شهرستان جم اظهار داشت: وارث مشکلات بزرگی در حوزه زیر ساختی به خصوص آب هستیم که شرایط سختی را به مردم و مسئولان تحمیل کرده است.

فرماندار جم با بیان اینکه سابقه جم بیانگر شرایط مطلوب آب و هوایی است افزود: جم به آب و هوای خوب در سطح استان شناخته می شود و شرایط کنونی هیچ تناسبی با شرایط جغرافیایی جم ندارد.

وی به افزایش چشمگیر مهاجرت به شهرستان جم و ساخت و سازهای زیاد در این شهرستان اشاره کرد و گفت: شرایط شهرستان جم بسیار ویژه است و باید هم در سطح استان و هم کشور به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات زیرساختی در شهرستان جم

نوروزی تصریح کرد: جم به دلیل میزبانی شرکت های نفت و گاز و خانواده های کارکنان این صنعت از سراسر کشور دارای شرایطی کاملا منحصر به فرد برخوردار است و حل مشکلات زیر ساختی آن تاثیر مستقیم بر افزایش کارآمدی صنعت و تولید کشور دارد.

وی، مردم و مسئولان جم را وارثان مشکلات بزرگ در عرصه زیر ساختی به خصوص آب دانست و تصریح کرد: فرا بحران آب در جم یک واقعیت انکار ناپذیر است و از هم اکنون باید خود را برای شرایط سخت فصل تابستان آماده کنیم.

نوروزی با بیان اینکه نقش مجموعه مجموعه مدیریتی و پرسنل آب در بهبود شرایط بسیار مهم و تاثیر گذار است تاکید کرد: باید برای گذراندن تابستان، برنامه ریزی دقیق و مدونی صورت گیرد تا شاهد کمترین مشکل برای مردم در حوزه آبرسانی باشیم.

فرماندار شهرستان جم یادآور شد: اولویت اول من در شهرستان حل مشکل آب است و در این راستا در کنار تلاشگران عرصه آبفا خواهم بود.

راهکار بلند مدت برای حل مشکل آب

وی راهکار بلند مدت برای حل مشکل آب شهرستان را تکمیل طرح بزرگ آبخیزداری و خط انتقال سیراف به جم دانست و گفت: فاز اول پروژه آبخیزداری در سال گذشته با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و فاز دوم این پروژه با اعتبار ۱۷۵ میلیارد ریال در سال جاری اجرایی می شود.

نوروزی اضافه کرد: تکمیل خط انتقال آب سیراف به جم نیز به نقطه خوبی رسیده است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

فرماندار جم در خصوص وضعیت آب روستای تنگمان جمال آباد در پایین دست تاسیسات پالایشگاه جم نیز گفت: در حال پیگیری برای احداث مخزن ذخیره آب برای این روستای پر جمعیت از سوی شرکت فجر جم هستیم.

وی تاکید کرد: با اجرای این مخزن مشکل آب روستا حل خواهد شد و آبرسانی به این روستا بر اساس ضوابط آبفای روستایی انجام خواهد شد.