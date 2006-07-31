به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بر اساس اهداف كمي برنامه چهارم توسعه افزايش متوسط ميزان موفقيت مكالمات در شبكه تلفن همراه از 35 درصد به حداقل 55 درصد و درمكالمات تلفن ثابت از 42 درصد به حداقل 55 درصد از ديگر بخش هاي اين برنامه است.

كاهش نسبي خرابي تلفن به ازاي هر مشترك به ميزان سالانه 5 درصد در طول برنامه چهارم توسعه و افزايش كشورهاي داراي ارتباط رومينگ از 30 كشور به 100 كشور اهداف كمي ديگري است كه دراين برنامه پيش بيني شده است.

به موجب اين گزاش، ضريب نفوذ تلفن هاي همراه و اينترنت نيز به گونه اي پيش بيني شده است كه از 36/26، 49/7 و 97/9 درصد در سال 1383 به ترتيب به 50 درصد و 30 درصد درگستره كشوري تا پايان سال 1388 ارتقا يابد.