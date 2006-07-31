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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۱

توسط ستاد بحران فلسطين و لبنان

120 تن مواد غذايي و دارويي به فلسطين و لبنان ارسال شد

ستاد بحران فلسطين و لبنان ضمن تاكيد بر ارسال كمك ها براي مردم مظلوم فلسطين و لبنان از طريق سازمانهاي بين المللي، اعلام كرد تا كنون 60 تن محموله غذايي و دارويي و 60 تن اقلام كمكي مانند چادرهاي گروهي و ... به منطقه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، درنشست اخير اين ستاد كه نمايندگان فلسطين، لبنان، سوريه و دفتر سازمان ملل  به همراه  نمايندگان گروه حماس و حزب الله حضور داشتند ضمن حمايت از رزمندگان حزب الله لبنان، راه هاي كمك رساني مردمي مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، كميته امداد امام خميني (ره) نيز آمادگي خود را براي ارسال كمك هاي مردمي به لبنان اعلام كرد.

بر پايه اين گزارش، ايران آمادگي خود را براي ارائه خدمات درماني در هر سطحي و پذيرش بيماران و مجروحان به داخل كشور اعلام كرده است.

همچنين ايران براي ارائه آموزش هاي لازم در زمينه معالجه و درمان جراحت هاي ناشي از كاربرد سلاحهاي غير متعارف به نيروهاي پزشكي لبنان و فلسطين اعلام آمادگي كرد.

کد مطلب 360832

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