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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۲۶

نايب رئيس فدراسيون هندبال در گفتگو با مهر :

اردوي روسيه بهترين اردوي برون مرزي هندبال بود / پيش از بازيهاي آسيايي در هيچ مسابقه رسمي شركت نمي كنيم

اردوي روسيه بهترين اردوي برون مرزي هندبال بود / پيش از بازيهاي آسيايي در هيچ مسابقه رسمي شركت نمي كنيم

نايب رئيس فدراسيون هندبال گفت : تيم ملي هندبال ايران تا زمان بازيهاي آسيايي دوحه در هيچ مسابقه رسمي شركت نخواهد كرد .

دكتركامران رهبري نايب رئيس فدراسيون هندبال ايران درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بيان اين مطلب افزود: تيم ملي هندبال ايران اردوي بسيارخوبي را در دو هفته گذشته در كشور روسيه برگزار كرده است .

وي با بيان اينكه اين تيم در اين اردو 4 ديدار تداركاتي را انجام داد، گفت: تيم ما ديدارهاي خود را با تيم هاي جوانان و بزرگسالان اين كشور انجام داد كه طي آن دو ديدار به تساوي انجاميد و يك ديدار را با پيروزي و يك بازي را هم واگذار كرديم . 

مديرتيم هاي ملي هندبال ايران افزود: ما در اين اردوبه اهداف خود نزديكتر شديم واعضاي تيم ازنظرتكنيكي وهماهنگي بيشتربا هم نزديك شدند. در مجموع اردوي روسيه، اردوي بسيارخوبي براي محك زدن تيم و نفرات بود . درمجموع ازعملكرد ورزشكاران جوان تيم هم راضي هستيم .

نايب رئيس فدراسيون هندبال ادامه داد: تيم ايران تا زمان بازيهاي آسيايي دوحه قطربرنامه اي براي حضور در مسابقات رسمي ندارد و تنها چند اردوي داخلي و خارجي را براي تيم درنظر داريم.

وي تصريح كرد: تيم هندبال ايران قبل از سفر به مسابقات دوحه قطر 14 مهرماه يك اردوي 10روزه را دراوكراين ، يك اردوي 10 روزه را از تاريخ 25مهر ماه در بحرين و يك اردو را همراه با مسابقه تداركاتي آبان ماه دركشورآلمان و درشهر فرانكفورت برگزار خواهد كرد .

کد مطلب 360844

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