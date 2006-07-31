اردوي روسيه بهترين اردوي برون مرزي هندبال بود / پيش از بازيهاي آسيايي در هيچ مسابقه رسمي شركت نمي كنيم

دكتركامران رهبري نايب رئيس فدراسيون هندبال ايران درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بيان اين مطلب افزود: تيم ملي هندبال ايران اردوي بسيارخوبي را در دو هفته گذشته در كشور روسيه برگزار كرده است .

وي با بيان اينكه اين تيم در اين اردو 4 ديدار تداركاتي را انجام داد، گفت: تيم ما ديدارهاي خود را با تيم هاي جوانان و بزرگسالان اين كشور انجام داد كه طي آن دو ديدار به تساوي انجاميد و يك ديدار را با پيروزي و يك بازي را هم واگذار كرديم .



مديرتيم هاي ملي هندبال ايران افزود: ما در اين اردوبه اهداف خود نزديكتر شديم واعضاي تيم ازنظرتكنيكي وهماهنگي بيشتربا هم نزديك شدند. در مجموع اردوي روسيه، اردوي بسيارخوبي براي محك زدن تيم و نفرات بود . درمجموع ازعملكرد ورزشكاران جوان تيم هم راضي هستيم .

نايب رئيس فدراسيون هندبال ادامه داد: تيم ايران تا زمان بازيهاي آسيايي دوحه قطربرنامه اي براي حضور در مسابقات رسمي ندارد و تنها چند اردوي داخلي و خارجي را براي تيم درنظر داريم.