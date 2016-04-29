فیلم/ چگونگی شکل گرفتن هستی از پنجره تارهای کهکشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان شناسان بر این باور هستند که هستی از متصل شدن کهکشان ها به یکدیگر بوسیله نیروی جاذبه پدیدار شده است. از این رو گروهی از اخترشناسان دانشگاه «نورث ایسترن» آمریکا سه الگوی کامپیوتری از احتمال تلاقی ۲۴۰۰ کهکشان به یکدیگر را طراحی کردند و سپس آنها را با آسمان شب واقعی مقایسه کردند.

در اصل پیوستگی میان کهکشان ها به دلیل نامریی بودن نیروی جاذبه قابل روئیت نیست اما با تصویر سازی که در این فیلم وجود دارد می توان پیوستگی میان کهکشان ها را به شکل تارعنکبوت مشاهده کرد.

در این فیلم، هستی در مقیاس مینیاتوری دیده می شود. این فیلم کمک می کند که ساختار هستی را بر اساس علم ریاضی درک کنیم.