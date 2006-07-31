اسرائيل از يك سال پيش براي حمله به لبنان برنامه ريزي كرده بود / آمريكا شوراي امنيت را فلج كرده است / افكار عمومي هند حامي مقاومت حزب الله است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين هيئت خبري آقاي ان.رام ( N.RAM) مدير مسئول و سردبير روزنامه پر تيراژ هندو ، سيدارت وارادراجان (SIDDHARTH VARADARAJAN) معاون سردبير روزنامه مذكور و همچنين آقاي جان شرين ( JOHN CHERIAN) معاون سربير مجله تخصصي فرانت لاين حضورداشتند.

در اين نشست طرفين با بررسي اوضاع واحوال منطقه بويژه تحولات لبنان ضمن تاسف بار خواندن سكوت جامعه جهاني بويژه سازمان ملل بر لزوم حمايت ملتهاي آزاد جهان از مقاومت جانانه حزب الله و محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي و حاميانش بويژه آمريكا تاكيد كردند.

"جان چرين" سردبير مجله تخصصي فرانت لاين در اين گفتگو با ارزيابي تحولات اخيرلبنان وحمله وحشتناك اسرئيل به قانا و بابيان اينكه "ما با حزب الله هستيم و مقاومت را تروريسم نمي دانيم " اظهارداشت : اين دومين بار است كه اسرائيل اشتباه خود را تكرار مي كند. يك بار ديگر نيز در سال 1996 اين جنايت وحشتناك را انجام داد. من معتقدم كه اسرائيل بيش از يك سال است كه براي اين حمله برنامه ريزي كرده بود و اين را مي شود در ديدارها و سمينارها و گفتارهايي كه اسرائيل با سران آمريكا داشته، مشاهده كرد.

"ان . رام" مدير مسئول روزنامه هندو در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به نقش منفعلانه سازمان ملل در سال 1996 و در حال حاضر ، آيا سازمان ملل كه تحت فشار آمريكا هيچ تحركي ندارد مي تواند نگهبان صلح در جهان باشد، گفت : واقعيت اين است كه سازمان ملل هم اكنون دست تنها است و نمي تواند كاراجرايي داشته باشد. كار دست شوراي امنيت است و آمريكا شوراي امنيت را فلج كرده است. بنابراين نبايد انتظاري از سازمان ملل داشت.

"جان چرين" نيز افزود: همين كه نيروهاي حافظ صلح طي روزهاي اخير توسط سربازان اسرائيلس بمباران شدند و سازمان ملل اين اقدام را محكوم نكرد، نشان مي دهد كه سازمان ملل تا چه حد منفعل و بي خاصيت است. قبلا نيز سازمان ملل در عراق و در مقياس وسيعتر هيچ كاري نتوانست انجام دهد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا كشورهاي ديگر از جمله هند در جنبش عدم تعهد يا كشورهاي كنفرانس اسلامي نمي توانند با تحركات خود سازمان ملل را تحت فشار قرار دهند تا اين جنايات متوقف شود، خاطرنشان كرد: اين در ظرفيت دولت هند نيست كه در گروه نم (غبر متعهدها) تاثير گذار باشد. درضمن اسرائيل هم اكنون در حملات خود خيلي تندروي كرده است و به عبارتي براي محكوم كردن اين اقدامات خيلي دير شده است.

"ان . رام" نيز با اشاره به اينكه افكار عمومي هند به شدت از جنايات اسرائيل بيزارند و هر روز پيامهاي زيادي از مردم به وي در انزجار از حركات اين رژيم دريافت مي كند افزود: حتي چپ هاي كمونيست هند گفته اند كه دولت بايد تمام واردات سلاح از اسرائيل را به حالت تعليق درآورد، در حاليكه غير چپ ها هم از اين طرح حمايت مي كنند.

وي افزود: پارلمان هند نيز استفاه اسرائيل از سلاح هاي نامتعارف را محكوم كرده است. هم اكنون دولت هند سياست يك بام و دو هوا را اجرا مي كند و روزنامه "هندو" نيزبه شدت ازاقدامات اسرائيل و همچنين حمله روز گذشته به قانا انتقاد كرده است.

دراين ديدار همچنين در خصوص مسائل مختلف رسانه اي بين دو كشور بحث شد و ميهمانان هندي تاريخچه اي از انتشار روزنامه "هندو" كه پس از 128 سال تاسيس هم اكنون با يك ميليون و يكصد و دويست هزار نسخه تيراژ در روز منتشر مي شود ارائه نمودند. مجموعه ياد شده همچنين 4 هفته نامه پرتيراژ در حوزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي به زبان انگليسي دارد كه فرانت لاين FRANTLINE از مهمترين آنها است.

پرويز اسماعيلي مدير عامل خبرگزاري مهر نيز ضمن خيرمقدم به ميهمانان، مختصري از تاريخچه و گستره فعاليت حرفه اي موسسه تهران تايمز وخبرگزاري مهر را بيان و با توجه به نقاط مشترك بزرگ فرهنگي بين دو كشور ، ضرورت نگاه واقعي افكار عمومي به رويدادهاي دو كشور و نيز تصميم گيري دولت هند در روابط دو جانبه فارغ از تاثير كشورهاي ثالث را ياد آور شد.