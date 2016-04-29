قوانین شوراها باید اصلاح شود

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عمده کار شورای استانها ارتباط و هماهنگی میان دستگاهها و رفع مشکلات بخشها و توابع است، اظهار داشت: شهرها و بخشهای قم مشکلات فراوانی دارند و به دلیل داشتن درآمد اندک رفع مشکلاتشان سخت است و در نتیجه آن رشد و توسعه نمییابند.
وی یبان داشت: مجموعه مدیریت استان قم باید به این سمت پیش رود که بخشی از امکانات و ظرفیتسازیها را در اختیار بخشها قرار دهند تا بتوان بخشهای قم را نیز توسعه داد.
جایگاه شوراها مطلوب نیست
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم، عنوان کرد: واقعیت این است که جایگاه شوراها مطلوب نیست با اینکه شوراها مظهر و نماد مردم سالاری دینی هستند و نزدیک به دو دهه از فعالیت آنها میگذرد اما شرایط شوراها نسبت به اوایل تشکیل آن تغییری نکرده است.
وی ابراز داشت: لازم است در شوراها تغییر و تحولی رخ دهد و قوانین شوراها اصلاح شود که در این صورت میتوان بار وظایف دولت را سبک کرد تا دولت به وظایف مهم خود بیشتر رسیدگی کند.
بختیاری افزود: عدم اصلاح قوانین شوراها موجب شده شوراها نتوانند مدیریت شهری و محلی داشتاه باشند و این از عمران و توسعه روستاها و بخشها جلوگیری کرده است.
مشکل نبود مدیریت یکپارچه محلی
وی اظهار کرد: وضعیتی که در ناهماهنگی بین شرکتهای خدمترسان به مردم وجود دارد از جمله موضوعاتی است که به دلیل نبود مدیریت یکپارچه محلی اتفاق میافتد درحالی که شوراها میتوانند این هماهنگی و مدیریت را ایجاد کنند.
رئیس شورای اسلامی استان قم تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی میتوانند تصدی مدیریت محلی را به شوراها واگذار کنند تا کارها با هماهنگی بیشتر در بخشها صورت گیرد. شوراها به دلیل آگاهی و اطلاعی که از توابع استانها دارند میتوانند به رشد و توسعه روستا کمک بسیاری کنند.
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