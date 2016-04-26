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۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

ترکیه مذاکره با گروه «پ ک ک» را رد کرد

ترکیه مذاکره با گروه «پ ک ک» را رد کرد

وزیر خارجه ترکیه با رد درخواست های آمریکا و برخی کشورها برای از سرگیر مذاکرات صلح با گروه پ ک ک خواستار تضمین آنها مبنی بر کنار گذاشتن سلاح توسط این گروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «مولود چاوش اوغلو» در واکنش به درخواست های جهانی برای از سرگیر مذاکرات با گروه تروریستی پ ک ک مذاکره با این گروه را رد کرد.

وی گفت: کشورهایی که به ما توصیه می کنند با آنها مذاکره کنیم اول بررسی کنند و ببینند که آیا می توانند تضمین کنند که پ ک ک سلاح را بر زمین خواهد گذاشت. ما در گذشته این روند سیاسی را تجربه کرده ایم.

وی در ادامه گفت: این آمریکایی ها هستند که باید به ما پاسخ دهند. در ارتباط بودن با گروه پی وای دی در سوریه یعنی در ارتباط بودن با گروه تروریستی پ ک ک.

اظهارات چاوش اوغلو در حالی مطرح می شود که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواستار از سر گیری مذاکرات صلح بین دولت ترکیه و حزب منحله کارگران کردستان(پ ک ک) شده اند.

 

 

کد مطلب 3608925
پیمان یزدانی

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