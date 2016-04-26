ترکیه مذاکره با گروه «پ ک ک» را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «مولود چاوش اوغلو» در واکنش به درخواست های جهانی برای از سرگیر مذاکرات با گروه تروریستی پ ک ک مذاکره با این گروه را رد کرد.

وی گفت: کشورهایی که به ما توصیه می کنند با آنها مذاکره کنیم اول بررسی کنند و ببینند که آیا می توانند تضمین کنند که پ ک ک سلاح را بر زمین خواهد گذاشت. ما در گذشته این روند سیاسی را تجربه کرده ایم.

وی در ادامه گفت: این آمریکایی ها هستند که باید به ما پاسخ دهند. در ارتباط بودن با گروه پی وای دی در سوریه یعنی در ارتباط بودن با گروه تروریستی پ ک ک.

اظهارات چاوش اوغلو در حالی مطرح می شود که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواستار از سر گیری مذاکرات صلح بین دولت ترکیه و حزب منحله کارگران کردستان(پ ک ک) شده اند.