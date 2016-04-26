مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و بهره برداری از زمین های ورزشی مجموعه ورزشی و فرهنگی شهرداری شاهرود عصر سه شنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان، اعضای شورای اسلامی شهر شاهرود و تنی چند از مسئولان حوزه ورزش و نهادهای اداری در مجموعه سالن مدیریت بحران شهرداری این شهر برگزار شد.

این مجموعه ورزشی در مساحتی بالغ بر ۲۵هزار و ۷۰۰متر مربع شامل زمین فوتبال ساحلی با شن ویژه این ورزش به مساحت یک هزار و ۴۶۲متر مربع، زمین استاندارد والیبال ساحلی با قابلیت برگزاری مسابقات ملی در زمینی به مساحت ۵۰۰متر مربع، پیست دوچرخه سواری به طول یکهزار و ۴۰۰متر به صورت رفت و برگشت در عرض شش متر شامل سه لاین دو متری و مجموعه فضاسازی، جدول کشی، پارکنیگ و ... با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل طرح های امانی شهرداری شاهرود افتتاح شد.

شاهرود نیازمند فضاهای ورزشی است

شهردار شاهرود با اشاره به وظایف قانونی شوراهای اسلامی و شهرداری ها در قانون اساسی، گفت: یکی از تکالیفی که بر طبق قانون اساسی بر عهده شهرداری ها و شوراهای اسلامی قرار دارد، کمک به ارتقاء مسائل و شاخص های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی است و اساسا فلسفه ذاتی شکل گیری شوراهای اسلامی شهرها نیز بر همین اصل استوار بود که خوشبختانه در شهر شاهرود شاهد رخ دادن اتفاقات خوبی از لحاظ ورزشی، تفریحی و فرهنگی طی دو سال اخیر هستیم.

سید حسن میرفانی با اشاره به افتتاح مجموعه شهربازی و مجموعه ورزشی سالن مدیریت بحران در شاهرود، ابراز داشت: از سوی دیگر تاکید قانون اساسی بر افزایش و ارتقاء خدمات فرهنگی، اقتصادی، تفریحی، ورزشی و ... مجموعه شهرداری شاهرود را بر آن داشت تا برای افزایش سرانه ورزشی و تفریحی این شهر تلاش هایی را در دستور کار قرار دهد که مجموعه های ورزشی و تفریحی نظیر مجموعه ورزش های ساحلی در سالن مدیریت بحران شاهرود از آن دست اقدامات هستند.

وی با تاکید بر اینکه شاهرود نیازمند فضاهای ورزشی است، افزود: این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲۵هزار ۷۰۰ متر مربع با امکاناتی نظیر زمین والیبال و فوتبال ساحلی، پیست دوچرخه سواری و پیاده روی و ... در طول شش ماه احداث و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

ورزش بدون ورزشگاه معنا ندارد

شهردار شاهرود با بیان اینکه شاهرود دارای استعدادهای فراوان ورزشی است، گفت: ما در مجموعه خود اعتقاد راسخ داریم که اگر این شهر زمینه شکوفایی در هر زمینه ای از جمله فرهنگی و ورزشی را داشته باشد، بدون سرانه و اماکن ورزشی قطعا موفق به عرضه آن ظرفیت ها در سطج استان و منطقه نخواهیم بود.

میرفانی افزود: بر پایه همین اعتقاد در شورای اسلامی چهارم و مجموعه شهرداری نگاه ویژه ای به مقوله ورزش و جوانان شکل گرفت تا امروز که ثمرات آن را در اجرای چندین طرح تفریحی و مجموعه ورزشی ساحلی و پیست دوچرخه سواری یک هزار و ۴۰۰متر شاهد هستیم.

وی همچنین گفت: امروز هر میزان بتوانیم سرانه ورزشی در شهرستان شاهرود را افزایش دهیم قطعا به همان میزان می توانیم شاهد کاهش معضلات اجتماعی در بین نسل جوان جامعه باشیم.

ورزش سن و سال نمی شناسد

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز در خلال افتتاح این مجموعه ورزشی، گفت: ورزش نیاز روحی و جسمی همه افراد جامعه از بزرگ تا کوچک و از پیر تا جوان است که نخستین پایه و اساس اشاعه آن در جامعه، تجهیز و گسترش فضاهای ورزشی محسوب می شود.

رمضانعلی باقری با اشاره به لزوم ارتقاء سرانه ورزشی در شهر شاهرود، ابراز داشت: امروز افزایش سرانه ورزشی و در نهایت خدمت به سلامت جامعه تنها وظیفه ورزش و جوانان نیست چرا که اعتبارات محدود این نهاد با تمام زحماتی که متحمل می شوند، جوابگوی فضاهای ورزشی و به خصوص ایجاد سرانه جدید ورزشی نیست پس باید شهرداری ها، نهادهای خدماتی، اجرایی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و ... به مقوله ورزش و افزایش سرانه ورزشی در شهرها به خصوصی شاهرود مستعد در امر ورزش وارد شوند تا شاهد شکوفا شدن استعدادهای فراوان در این دیار قهرمان پرور باشیم.

وی افزود: همه ارگان ها، دستگاه ها حتی مردم وظیفه ذاتی داریم تا در اشاعه فرهنگ ورزش و دوری از خمودگی در جامعه در اندازه خود اقدامات لازم را مورد توجه قرار دهیم و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکنیم که خوشبختانه امروز افتتاح مجموعه ورزشی شهرداری شاهرود نمونه بارز یکی از همین توجهات دستگاه های خدماتی به مقوله ورزش است که امیدواریم در ترغیب جوانان به مقوله ورزش به خصوص ورزش های ساحلی در این شهرستان مثمر ثمر واقع شود.