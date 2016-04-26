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۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

طرح«تام کاتن» برای ممانعت از خرید آب سنگین ایران

طرح«تام کاتن» برای ممانعت از خرید آب سنگین ایران

سناتور تندروی جمهوریخواه سنای آمریکا با ارائه طرحی سعی دارد تا مانع از خرید آب سنگین ایران از سوی واشنگتن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، سناتور «تام کاتن» طرحی را به کمیسیون انرژی سنای آمریکا ارائه داده که در صورت تصویب  دولت آمریکا  از خرید آب سنگین ایران منع خواهد شد.

این سناتور تندروی جمهوریخواه پس از تقدیم طرح خود به سنا گفت: بنظر می‌رسد که رئیس‌جمهور برای دفاع از توافق هسته‌ای خود با ایران تا هر جا که لازم بداند، پیش می‌رود.

این سناتور آمریکایی از مخالفان توافق هسته ای جامع بین ایران و قدرت های جهانی بود و تلاش های زیادی را برای ممانعت از دستیابی به آن را انجام داد.

دولت آمریکا مدعی شد ه است برای رفع مشکل ایران برای اجرای برجام ۳۲ تن آب سنگین حاصل از کار بخش‌های باقی‌مانده نیروگاه اراک را از ایران خریداری خواهد کرد.

روز گذشته نیز روسیه اعلام کرد قصد دارد در راستای کمک به ایران برای پایبندی به تعهدات ناشی از توافق هسته ای با گروه ۱+۵ (برجام)  ۴۰ تن آب سنگین ایران خریداری کند.

بر اساس برجام ایران ملزم است ذخائر آب سنگین خود را در سال های اولیه اجرای برجام به کمتر از ۱۳۰ تن و در سال های بعد به ۹۰ تن کاهش دهد.

کد مطلب 3608944
پیمان یزدانی

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