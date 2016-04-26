معارضان نزدیک به مسکو، تشکیل هیأت واحد معارضان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، هیأت معارضان سوری نزدیک به مسکو از استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درخواست کرد که مذاکراتی به صورت مستقیم اجرا کند و همچنین تمامی معارضان را در یک هیأت واحد قرار دهد.

بر اساس این گزارش «قدری جمیل» یکی از همین معارضان، پس از دیدار دی میستورا با هیأتی متشکل از معارضان نزدیک به مسکو و نمایندگان کنفرانس قاهره، در سخنانی اظهار داشت: ما درخواست مذاکرات مستقیم را مطرح کردیم و از دی میستورا خواستیم که تلاش های قابل ستایشش را در این جهت صرف کند. زیرا مذاکرات مستقیم موجب تسریع در پیشرفت امور می گردد. وی افزود: ما همچنین درخواست کردیم که معارضان در یک هیأت واحد قرار گیرند.

قدری جمیل در ادامه سخنان خود عنوان کرد: وضعیت کنونی یعنی وجود هیأت های مختلف، امری غیر طبیعی است و برای رسیدن به نتیجه باید معارضان در یک هیأت واحد جمع گردند.

وی در توضیح هیأت واحد نیز گفت: تجمع در یک هیأت واحد بدین معنا نیست که همه به صورت یکپارچه باشند. همچنین به معنای یکسان بودن دیدگاه ها نیز نیست بلکه بدین معناست که در مبانی و ملاک های حداقلی مشترک باشند. این موضوع طبیعی است؛ زیرا وضعیت معارضان را نشان می دهد که تعدادشان زیاد است.

بر خلاف هیأت عالی معارضان یا گروه ریاض که بر کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت اصرار دارند، معارضان نزدیک به مسکو و قاهره به دنبال کناره گیری سریع بشار اسد نیستند.

گفتنی است این دور از مذاکرات صلح سوریه با کارشکنی معارضان سوری یا گروه ریاض و تعلیق مذاکرات از سوی آنها مواجه شد. معارضان اقدام به ترک ژنو کردند. دی میستورا نیز قرار است روز چهارشنبه با حضور در شورای امنیت به اعضاء این شورا گزارشی از دور سوم مذاکرات ارائه نماید.