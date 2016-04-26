فرد مظنون حملات تروریستی پاریس تحویل فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرد دستگیر شده توسط پلیس اسپانیا به جرم تامین مواد منفجره و سلاح برای عاملان حملات پاریس به پلیس این کشور تحویل داده شد.

در جریان حملات تروریستی پاریس یکی از عاملان انتحاری مردم را در فروشگاهی در این شهر مورد هدف رگبار گلوله قرار داد.

فردی به نام «آنتونی دنوی» ۲۷ ساله از سنت کاترین فرانسه، ۱۲ آوریل توسط پلیس اسپانیا در یکی از شهرهای جنوبی این کشور دستگیر شد.

پلیس اسپانیا در بیانیه ای اعلام کرد این فرد در حال حاضر به مقامات کشور فرانسه تحویل داده شده است. پلیس فرانسه می گوید فرد مظنون را در فرودگاه شهر مادرید از پلیس فرانسه تحویل گرفته است.

در زمان دستگیری این تبعه فرانسوی یک سخنگوی دادگاه عالی اسپانیا گفت وی در بازجویی های اولیه همکاری را با تروریست ها انکار کرده است ولی تحقیقات بعدی در فرانسه ادامه خواهد داشت.