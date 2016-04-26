۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه سیگار در ایران/۶ راه کاهش مصرف سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در مراسم اختتامیه اولین جشنواره زندگی بدون دخانیات، گفت: اگر یک هنرمند سیگار در دست بگیرد به عنوان یک مروج عمل می کند و استعمال دخانیات را تبلیغ می کند.

وی با اشاره به جایگاه متعالی هنر و تاثیرگذاری آن بر مردم گفت: هنرمند علاوه بر رفتار فردی، با هنر خود نیز می تواند بر ترویج یا پیشگیری از گسترش مصرف دخانیات اثر بگذارد.

سیاری همچنین با ذکر این مطلب که مصرف سیگار ۲۰ تا ۳۰ سال از عمر انسان می کاهد خاطرنشان کرد: هیچ سم دیگری در دنیا وجود ندارد که برای آن تبلیغ شود، هزینه کنیم و آن را بخریم تا ۳۰ سال از عمر خود کم کنیم.

وی گفت: آمار نشان می دهد که ۹۰ درصد سرطان های سینه در اثر مصرف دخانیات ایجاد شده اند و همچنین خطرات حملات قلبی و مغزی در این افراد ۲ تا ۴ برابر افراد عادی است؛ در حالی که همه تلاش می کنند تا بیشتر و سالم تر زندگی کنند چگونه است که سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای سیگار صرف می کنند تا از عمر خود کم کنند.

سیاری، دلیل تبلیغات مختلف و متعدد درباره سیگار را سودآوری آن برای تولیدکنندگان دانست و یادآور شد: یک پاکت سیگار خارجی با قیمت ۷۰۰ تومان وارد کشور می شود و ۴ هزار تومان به فروش می رسد؛ همین طور تولید یک بسته سیگار ایرانی ۴۰۰ تومان هزینه دارد و ۲ هزار تومان به فروش می رسد؛ چه کالایی از این بیشتر سود می آورد!؟ و چه کسانی سود آن را می برند!؟

وی همچنین در مورد راه های کاهش مصرف سیگار گفت: ۶ راه کاهش مصرف دخانیات وجود دارد که اولین آنها افزایش قیمت است. طبق برآوردها اگر قیمت سیگار ۱۰درصد افزایش پیدا کند، مصرف دخانیات بین نوجوانان و فقرا ۴ تا ۱۰ درصد کاهش می یابد البته گروهی در کشور ما می گویند که با افزایش قیمت سیگار، قاچاق آن زیاد می شود که این نادرست است.

سیاری درباره راه دوم کاهش مصرف دخانیات عنوان کرد: گزینه بعدی آگاه کردن مردم از مضرات سیگار است که این روش به خصوص در نوجوانان بسیار موثر خواهد بود.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت راه بعدی کاهش مصرف دخانیات را ممنوعیت مصرف آن در مکان های عمومی عنوان کرد و افزود: چون دود دست دوم دخانیات برای اطرافیان فرد مصرف کننده زیان دارد، این تصمیم هم می تواند در کاهش مضرات آن موثر باشد.

سیاری در ادامه گفت: راه دیگر کاهش مصرف کنندگان دخانیات راه اندازی مکان هایی برای ترک اعتیاد آنهاست که خوشبختانه ما در سیستم شبکه بهداشت کشور خود این محیط ها را فراهم کرده ایم که بتوانند ان کار را انجام بدهند.

وی گفت: پنجمین استراتژی ممنوع کردن تبلیغ و ترویج مصرف سیگار است و استراتژی آخر تحقیق درباره تحقق این راهکارهاست.

سیاری گفت: وزارت بهداشت با تمام توان تلاش می کند تا مصرف را در کشور کم کند ولی سودجویان این عرصه نیز می کوشند تا بازار عرضه و تقاضا را همچنان گرم نگاه دارند و آن را مثل یک کالای ضروری جلوه می دهند. این گروه با بالا جلوه دادن مصرف سالانه دخانیات در کشور تلاش می کنند تا کارخانه های تولید کننده را بیشتر و بیشتر کنند و از طرف دیگر می کوشند با بالا نشان دادن آمار قاچاق توجیهی برای تولید بیشتر دخانیات ارایه کنند.

معاون وزیر بهداشت، راهکار دیگر سوداگران مرگ را برای ادامه این صنعت، ایجاد اشتغال برای کارگران شاغل در آن عنوان کرد و گفت: می توان شاغلان این صنعت را در مشاغل جایگزین مفید دعوت به کار کرد.

وی در پایان از برگزاری جشنواره زندگی بدون دخانیات تشکر کرد و این جشنواره را راهی برای آگاه سازی مردم و کاهش مصرف دخانیات دانست.