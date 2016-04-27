حمایت کنگره از اقدام کاخ سفید برای اعزام نظامیان به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای کنگره آمریکا از اقدام کاخ سفید در اعزام نیروی جدید به سوریه حمایت کرد.

مک کین عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا خطاب به باراک اوباما از تصمیم دولت برای اعزام ۲۵۰ نیروی نظامی به سوریه حمایت کرد که البته این تعداد را کافی ندانست. وی هرچند موضع جمهوری خواهان در قبال دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت: به نظر می رسد هنوز کاخ سفید در سوریه ضعیف عمل می کند.

وی افزود: اوباما همیشه در بحران سوریه به دنبال راه حل سیاسی بوده است و به خاطر همین اعزام نیروهای نظامی به سوریه دیر صورت گرفته است. عضو جمهوری خواه کنگره ادامه داد: تا زمانی که بشار اسد در سوریه در راس قدرت باشد راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه کارآیی لازم را نخواهد داشت.

سخنان مک کین در حال گفته شده است که اوباما روز گذشته در آلمان اعزام ۲۵۰ نیروی نظامی به سوریه را تنها برای آموزش گروههای محلی عنوان کرد.