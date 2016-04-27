پلیس سوئد آماده باش داد/ احتمال وقوع حملات تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سوئد از احتمال وجود حملات تروریستی داعش علیه این کشور خبر داد. در گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های محلی احتمال حملات تروریستی داده شده است.

به گفته منابع نزدیک به دولت سوئد سازمان های امنیتی در کنار پلیس این کشور در حال تحقیق و بررسی درباره این موضوع هستند.

پلیس سوئد می گوید اطلاعاتی از منابع ناشناس در عراق دریافت کرده است که نشان می دهد هفت نفر از اعضای داعش وارد کشور سوئد شده اند.

پیش از این پلیس سوئد فردی را به اتهام ساخت بمب انتحاری دستگیر کرده بود که این فرد در انتظار محاکمه است. در سال ۲۰۱۰ میلادی یکی از اعضای تروریستها بر اثر انفجار پیش از موقع کمربند انتحاری در مرکز استکهلم کشته شد.