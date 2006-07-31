ترافيك گسترده در جاده هاي منتهي به صور و صيدا

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به لبنان، اسرائيل پيش از اين كليه شاهراه هاي ارتباطي دوشهر مهم صور و صيدا را مورد هدف قرار داده است از اين جهت طي روزهاي گذشته تردد خاصي به اين شهرها انجام نمي شد اما از اولين دقايق صبح امروز اتومبيل هاي فراواني از بيروت به سمت اين دو شهر حركت كردند و بالعكس اهالي اين دو شهر كه به علت بمباران شديد امكان خارج شدن نداشتند اكنون در حال حركت به سمت بيروت هستند كه ترافيك بسيار شديدي در جاده هاي فرعي و جاده هاي منتهي به اين دو شهر حاكم كرده است به گونه اي كه حركت اتومبيل ها بسيار كند صورت مي گيرد.

گزارش خبرنگار ما حاكي است : پرواز هواپيماهاي رژيم صهيونيستي بر فراز صور وصيدا امروز نيز ادامه يافته است. درعين حال از صبح امروز كاروان هاي كمك رساني سازمان ملل نيز وارد صور شده اند.

همچنين پيش از اين امكان خروج اجساد قربانيان در روستاهاي اطراف صور فراهم نشده بود كه صبح امروز ساكنان اين روستاها فرصت را غنيمت شمرده و به سرعت در حال خارج كردن اجساد قربانيان از زير آوارها هستند.