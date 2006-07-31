صداي مظلومان لبنان را با وبلاگ به گوش جهانيان برسانيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و اطلاع رساني مركز فناوري اطلاعات سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران، اين سازمان در حمايت از مردم مظلوم لبنان در جريان حملات و تهاجم بي رحمانه اخير رژيم فاسق صهيونيستي و همزمان با روز همبستگي با ملت لبنان، برنامه هايي را به باشگاه وبلاگ نويسان تهران پيشنهاد كرد .

در اين برنامه ها آيتم هاي مختلفي از جمله برگزاري همايش وبلاگ مقاومت ، نشست وبلاگ نويسان ايراني در حمايت از مردم لبنان ، نشست بررسي نقش وبلاگ نويسي در مبارزه با صهيونيسم جهاني ، انتشار مجموعه مطالب برگزيده وبلاگ نويسان در حمايت از مردم مظلوم لبنان ( نواي مقاومت ) و تحليل نقش وبلاگ نويسان ايراني در حمايت از مردم مظلوم لبنان ( حاميان گمنام ) ذكر شده است .

بنابراين گزارش كارشناسان و علاقمندان مي توانند جهت ارسال مقالات و آثار خود به آدرس اينترنتي www.tb-club.ir مراجعه كنند.