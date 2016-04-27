مددجویان قزوین به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری صبح چهارشنبه در مراسم اعزام مددجویان به کربلای معلی با اشاره به تلاش کمیته امداد برای ایجاد آرامش و نشاط در میان خانواده های تحت حمایت اظهارداشت: برخی فکر می کنند مشکلات تنها برای آنهاست و یا اینکه همه گرفتاری ها برای آنها آمده؛ حال آنکه در زندگی ائمه اطهار (ع) نیز ما سختی ها و فشارهای مختلف را که به این عزیزان وارد می شد، شنیده ایم از این رو باید براساس رهنمود مقام معظم رهبری از ائمه اطهار (ع) الگو بگیریم و به موضوع سبک زندگی اسلامی و ایرانی توجه کنیم.

وی راهبرد امداد در حوزه حمایت از خانواده های نیازمند را توجه به سبک زندگی اسلامی و ایرانی دانست و توضیح داد: براساس سبک زندگی اسلامی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، باید موضوع شکرگذاری را در میان خانواده مورد توجه بیشتری قرار دهیم و اینگونه نباشد که تنها مشکلات را ببینیم بلکه خود و فرزندانمان را به تأسی به سیره ائمه اطهار (ع) متعهد و پای بند کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین تصریح کرد: امداد سفر زیارتی و معنوی عتبات عالیات را یکی از شاخصه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی می داند که در این زمینه تاکنون چهار کاروان اعزام شده است و امروز شاهد اعزام پنجمین کاروان هستیم که مجموع اعزام شدگان به این سفر زیارتی با احتساب این کاروان ۴۲ نفره به ۱۹۶ نفر رسیده است.

وی یادآورشد: برنامه اعزام مددجویان به سفر زیارتی عتبات عالیات همچنان در دستور این اداره کل است و در این راستا تلاش می کنیم تا با تأمین منابع لازم از طریق کمک خیران و اعتبارات امداد این سفر معنوی را در سال جاری نیز پرشور و نشاط تر از گذشته اجرا کنیم.