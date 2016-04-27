جشنواره صبحانه سالم در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمبن جشنواره صبحانه سالم با شعار «شهروند سالم، شهر موفق» با حضور جمعی از مسئولان و ۵۰۰ بانوی قزوینی در بوستان بانوان قزوین برگزار ‌شد.

سعید وزيری نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوين در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر تبیین نقش مادران در تغذیه و سلامت افراد خانواده و به ویژه فرزندان، آشنایی شهروندان با صبحانه های مناسب، سالم و مقوی، معرفی مواد غذایی سالم مورد نیاز برای صبحانه، نهادینه کردن فرهنگ مصرف هر روزه صبحانه، آگاهی از عوارض نخوردن صبحانه و آشنایی بیشتر بانوان با مواد غذایی سالم را از جمله محورهای پنجمین جشنواره صبحانه سالم برشمرد.

وی افزود: جشنواره صبحانه سالم توانسته به درستی در جهت ترویج و آگاهی هر چه بیشتر جامعه تلاش کند چراکه بانوان را به تهیه صبحانه هایی ترغیب کرده که سلامت خانواده ها و حتی جامعه را تضمین می کند.

وزیری نژاد بیان کرد: تغذیه سالم بسیار تأثیر گذار است که به شهروندان توصیه می کنم پرهیز از فست فودها و توجه به صرف صبحانه سالم را بیش از پیش مد نظر خود قرار دهند.

استفاده از مواد سالم و مغذی، تزیین مناسب، سادگی و پرهیز از تجمل، محورهای مد نظر کارشناسان برای داوری صبحانه ها بود.

در پایان این جشنواره نفرات برتر تجلیل شدند.