مي توانيم در عمان قهرمان آسيا شويم / هندبال ايران متحول شده است

حجت صفري ملي پوش هندبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بيان اين مطلب افزود : سپاهان تمرينات بسيار منظمي را براي حضور قدرتمند در اين رقابتها پشت سر گذاشته و با انگيزه فراواني درصدد درخشش درجام باشگاههاي آسياست تا با كسب عنوان قهرماني شايستگي هاي خود را ثابت كند .



وي در ادامه گفت : شركت در تورنمنت يوگسلاوي و بحرين سبب خواهد شد كه تيم ما ازلحاظ هماهنگي به حد ايده آلي برسد.



صفري افزود : هندبال ايران طي دوسه سال اخيرمتحول شده و درسطح آسيا مدعي جدي براي كشورهاي عربي محسوب مي شود.



اين بازيكن هندبال سپاهان درپايان گفت : سال گذشته در اردن بدليل تفاضل گل ازصعود بازمانديم اما امسال تنها قهرماني باشگاههاي آسيا ما را راضي خواهد كرد .

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