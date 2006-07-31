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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

ملي پوش تيم هندبال سپاهان در گفتگو با مهر :

مي توانيم در عمان قهرمان آسيا شويم / هندبال ايران متحول شده است

مي توانيم در عمان قهرمان آسيا شويم / هندبال ايران متحول شده است

تيم هندبال سپاهان در بهترين شرايط آمادگي قرار دارد و مي تواند عنوان قهرماني باشگاههاي آسيا را در عمان از آن خود كند.

حجت صفري ملي پوش هندبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بيان اين مطلب افزود : سپاهان تمرينات بسيار منظمي را براي حضور قدرتمند در اين رقابتها پشت سر گذاشته و با انگيزه فراواني درصدد درخشش درجام باشگاههاي آسياست تا با كسب عنوان قهرماني شايستگي هاي خود را ثابت كند .

وي در ادامه گفت : شركت در تورنمنت يوگسلاوي و بحرين سبب خواهد شد كه تيم ما ازلحاظ هماهنگي به حد ايده آلي برسد.

صفري افزود : هندبال ايران طي دوسه سال اخيرمتحول شده و درسطح آسيا مدعي جدي براي كشورهاي عربي محسوب مي شود.

اين بازيكن هندبال سپاهان درپايان گفت : سال گذشته در اردن بدليل تفاضل گل ازصعود بازمانديم اما امسال تنها قهرماني باشگاههاي آسيا ما را راضي خواهد كرد .
کد مطلب 360919

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