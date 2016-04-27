شهرام حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان استان همدان صاف است، اظهار داشت: از فردا پنجشنه سامانه بارشی ضعیفی وارد استان همدان خواهد شد که بر اثر ورود این سامانه باران بهاری آسمان استان را فرا خواهد گرفت.

وی د ادامه سخنانش با اشاره به اینکه این سامانه ضعیف جوی دارای باران همراه با رگبار و رعد و برق و گاهی بارش است، افزود: بارش ها به صورت پراکنده و باران بهاری بوده که ممکن است در یک نقطه از شهر بارش ها زیاد و چند کیلومتر آن طرف تر بارش نداشته باشد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان همدان با بیان اینکه بارش ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: این بارش ها همراه با وزش باد بوده و انتظار می رود که غبار نیز به وجود بیآید.

حکیمی گرمترین نقطه استان را در حال حاضر نهاوند با ۲۷ درجه سانتیگراد و خنک‌ترین نقطه را اسد آباد با ۶ درجه سانتیگراد عنوان کرد و بیان داشت: میزان بارش های ثبت شده از اول سال زراعی تا کنون در شهر همدان ۲۶۱.۹ میلی متر بوده است که نسبت به بلند مدت یک درصد و نسبت به کوتاه مدت ۵۷ درصد افزایش یافته است.