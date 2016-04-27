جریان تعطیلی کارخانه ها منفور است

به گزارش خبرنگار مهر، نصر اله دریابیگی صبح چهارشنبه در همایش کارگران قائم‌شهر، تعطیلی کارگران را مساوی با برده‌داری، اخراج، طلاق و اختلافات خانوادگی دانست و گفت: خصوصی‌سازی به‌جای اینکه موجب فقر و بیکاری شود بایستی رفاه، کار، تلاش و ازدواج را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران جشن روز کارگر را تشریفات، دانست و تأکید کرد: با تأسی از فرمایشات امام گونه مقام معظم رهبری هرروز، روز کارگر است و باید پاس داشته شود.

دریابیگی بابیان اینکه کارگران مزد و معیشت درست می‌خواهند، تصریح کرد: درمان رایگان، همسان‌سازی حقوق کارگران، رفع تبعیض در سازمان تأمین اجتماعی بین کارمندان و بازنشستگان، خواسته همه کارگران است.

وی خاطرنشان کرد: کسانیکه ماهانه حقوق میلیونی دریافت می‌کنند و سوار خودروهای لوکس می‌شوند مشکلات تأمین اجتماعی و کارگران با حقوق ۸۰۰ هزارتویمان، را درک نمی‌کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه عدالت و توسعه مکمل یکدیگرند، گفت: از ریاست جمهوری انتظار داریم در جهت توسعه قدم بردارد و مسئولان هم به ندای حق طلبانه مقام معظم رهبری توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل تعاون‌، کارورفاه اجتماعی مازندران نیز گفت: کارگران قهرمان کسب روزی حلال و مولد زیبایی‌ها هستند.

کامران اصغری با اشاره به اینکه جشن کارگری برای اعتلای فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگ کارگران است، گفت: اعتلای فرهنگ کارگری و رونق اقتصادی کارگران در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر وامید است.

وی ادامه داد: در سال اقتصادمقاومتی‌اقدام‌وعمل همه اموری که مربوط به مسائل تولید است باید موردتوجه و مهم تلقی شود.

مدیرکل‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران کارگر، کارفرما و دولت را سه محور اصلی بخش تولید و تعاملات بین تشکلات کارگری دانست و افزود: این تعامل و سه‌جانبه گرایی از ابتدای تصویب قانون کار وجود داشته است.

اصغری بابیان اینکه گام برداشتن برای تولید، افتخار است، خاطرنشان کرد: کارگر، کارگر آفرین و کارفرما مکمل یکدیگرند و تا وقتی‌که سرمایه‌گذار نباشد کارگری هم وجود ندارد.