مقاومت لبنان و فلسطين پيكره رژيم ساختگي اسرائيل را از هم خواهد دريد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از معاونت فرهنگي ستاد نيروهاي مسلح، در بخشي از اين بيانيه آمده است. آنچه كه اين روزها در سرزمين هاي اشغالي و لبنان قهرمان مشاهده مي شود بيانگر به بازنشستن نداي مظلوميت و مقاومت فلسطين ها و حزب الله لبنان در مقابل امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا مي باشد. مقاومت مردم لبنان و فلسطين سرگذشت غمبار انسانهايي است كه دشنه جنايات خفاشان شب پرست صهيونيست را از روبرو و خنجر خيانت برخي از سران كشورها را از پشت سر بر پيكر رنجور و ستمديده خود به همراه دارند.

ملت فلسطين و لبنان با چندين دهه مبارزه توام با رنج و درد و آلام خويش ثابت كرده است كه صهيونيسم ارتجاع غربي و استكبار غربي و به خصوص آمريكايي ها كمر به نابودي مقاومت و استقلال ملت فلسطين و لبنان بسته اند.

در برابر چنين توطئه اي تنها مبارزه و استقامت و از جان گذشتگي است كه مي تواند متضمن عزت و سربلندي و آزادگي گردد. اينك نه يك شهر و دو شهر و نه يك محله و روستا كه جاي جاي فلسطين اشغالي به پا خاسته و با همه توان در پي استيفاي حقوق پايمال شده خود مي باشند.

مقاومت امروز مردم لبنان و فلسطين حركت نويني است در تاريخ مبارزه با رژيم صهيونيستي كه توانمندي و كارآمدي خود را در مبارزه بخوبي نشان داده و هر روز كه از اين واقعه مي گذرد توانمندي مبارزين راه آزادي و اسلام عزيز بيشتر و خستگي و درمانگي اشغالگران آشكارتر مي شود.

همچنين در اين بيانه آمده است: آنچه درمقاومت لبنان و انتفاضه فلسطين عامل اصلي پيروزي ها مي باشد روحيه بسيجي است كه از انقلاب اسلامي و ملت بسيجي ايران فرا گرفته اند مقاومت لبنان نيازي به حضور رزمندگان ايراني ندارد و همان حمايت معنوي كه متاسفانه برخي از كشورهاي عربي از آن دريع مي كنند خواست ملت لبنان است در آن صورت شرمندگي براي آنها مي ماند كه ملت لبنان و فلسطين را همراهي نكرند.

همه بايد بدانند فروپاشي غده سرطاني اسراييل به دست مبارزان مسلمان از هم اكنون به گوش مي رشد مقاومت شجاعت عزيزان لبناني و فلسطين سرانجام پيكره رژيم ساختگي و اشغالگر قدس عزيزمان را از هم خواهد دريد.

ستاد كل نيروهاي مسلح حاكمان كشورها بيش از پيش درراستاي فرياد و اراده ملت هايشان دعوت به حمايت از ملت مظلوم فلسطين و لبنان مي نمايد و به سازمان ملل متحد و شوراي امنيت هشدار مي دهد كه بيشتر از از اين آلت دست آمريكا واقع نشده و حيثت خود را فداي حاكمان بيمار آمريكا نسازند و به بي اعتباري خود در اذهان عمومي دنيا پايان دهند و گرنه با اين روند ملت هاي دنيا ارزشي براي تصميمات و قطعنامه هاي آنان قائل نخواهند بود.