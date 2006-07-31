توسعه "شبكه ملي اينترنت" بايد در اولويت قرار گيرد / اين توان را داريم كه فناوري اطلاعات را به جهان صادر كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دكتر محمود احمدي نژاد عصر امروز با حضور در اولين گردهمايي سراسري مديران مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ايراد سخنراني پرداخت.

احمدي نژاد خواستار بهره مندي مجموعه مخابرات كشور از آخرين و پيشرفت ترين فناوري عالم شد و گفت: بايد تلاش كنيم از حداكثر توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري داخلي استفاده كنيم. رئيس جمهور با اشاره به واردات سالي 10 ميليون گوشي تلفن همراه گفت: آيا واقعا متخصصين ما نمي توانند مثل اين گوشي ها را بسازيم بايد كمي حوصله كنيم و از صنايع داخلي كه موجب اشتغال زايي فرزندان خودمان مي شود، حمايت كنيم.

رئيس جمهور با اشاره به ميثاق نامه مديران اين وزارتخانه كه در اين همايش نامه مطرح شد عصاره اين ميثاق نامه را شعار پاك باشيم و خدمتگذار، خواند.

وي اظهار داشت: مي توانيم با بهينه كردن مخابرات در كشور هزينه هاي جابجايي را كاهش دهيم بيش از 30 درصد از جابجايي شهري كار اداري است و چون حلقه هاي ارتباطي شكل نگرفته باعث اتلاف بنزين وقت و هزينه مي شود.



رييس جمهور خواستار تشكيل يك بانك اطلاعات پژوهشي و همكاري مسقتيم وزارت ارتباطات با دانشگاههاي كشور شد و گفت: ايجاد و توسعه شبكه ملي اينترنت را در اولويت قرار بدهيم چون شبكه جهاني فعلي خيلي نامطمئن است.



احمدي نژاد بر به روز بودن تكنولوژي اين حوزه تاكيد و تصريح كرد: نگاه مديران اين بخش بايد به آخرين فناوري هاي روز باشد و اين به منظور داشتن آن نيست بلكه بايد شناسايي داشته باشيم.

رئيس جمهوري افزود: تلاش كنيم تا از حداكثر توانمندي سخت افزاري و نرم افزاري كشور استفاده كنيم.

به گزارش خبرنگار "مهر"، رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش خطاب به مسئولان مخابرات كشور افزود: انتظار دارم كه به سرعت وضعيت ارتباطات داخل كشور را سازماندهي كنيم و پوشش كامل مخابراتي ايجاد شود.

دكتر احمدي نژاد گفت: تمام ساختمان هاي دولتي در اختيار شما قرار مي گيرد. مي توانيد از آنها براي نصب آنتن براي پوشش كامل شهر استفاده كنيد.

وي در پايان خواستار عزم و اراده مسئولان مخابرات براي صدور فناوري اطلاعات ازسوي ايران به كشورهاي مختلف جهان شد. گفتني است رئيس جمهور قبل از ايراد سخنراني تلفني با شهيدان پورحسيني (از شهداي مخابرات) گفتگو كرد. احمدي نژاد همچنين از نمايشگاه صنعت مخابرات در حاشيه اين همايش ديدن كرد.