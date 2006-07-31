حداد عادل ملت ايران را به كمك به ملت مظلوم و ستمديده لبنان فراخواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس، دكتر غلامعلي حداد عادل با اشاره به وقايع اخير لبنان گفت: آنچه امروز در لبنان در جريان است نهايت مظلوميت يك ملت در مقابل ظلم يك رژيم غاصب است كه متاسفانه از حمايت هاي برخي از كشورهاي جهاني نيز برخوردار است. وي افزود: امروز وجدان عمومي همه انسانها به جوش آمده و مسلمانان در همه كشورها به خروش آمده اند و اين ظلم را تحمل نمي كنند.

رييس مجلس با اشاره به وضعيت كنوني لبنان گفت: مردم لبنان در وضعيت بدي به سر مي برند و در كشور ما هم روز سه شنبه به عنوان روز حمايت و همبستگي با مردم لبنان اعلام شده و من از مردم عزيز كشورمان مي خواهم تا به كمك مردم لبنان بشتابند.

وي در ادامه افزود: ملت آگاه و هوشيار توجه دارند كه در شرايط فعلي اين حداقل كاري است كه مي توان براي آن مردم انجام داد و اطمينان دارم ملت بزرگ ما كه خود را سزاوارتر از همه ملتها براي كم به مردم مظلوم لبنان مي داند و با استفاده از اين فرصت وظيفه خود را به خوبي به انجام مي رساند.

دكتر حداد عادل كمك هاي نقدي مردم را در شرايط كنوني مناسب تر دانست و از مردم انسان دوست ايران خواست با توجه به كمك هاي غيرنقدي ممكن است با فاصله زماني بدست مردم مظلوم با توجه به اينكه كمك هاي غير نقدي ممكن است با فاصله زماني بدست مردم مظلوم و ستمديده برسد اولويت را به كمكهاي نقدي بدهند.

وي در پايان گفت: انشاء الله مردم شريف كشومان در اين امر حضوري پر شور خواهند داشت چرا كه اين تنها بخشي از كاري است كه بايد در اين شرايط انجام شود.