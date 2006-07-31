كارگاه تفكر براي كودكان مهارتهاي فكري و روحيه انتقاد پذيري كودكان را افزايش مي دهد

سعيد ناجي رئيس گروه فلسفه براي كودكان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي درباره اين كارگاههاي آموزش تفكر فلسفي به كودكان به خبرنگار مهر گفت : اين كارگاه با هدف آزمايش قرائت داستان در حلقه كندوكاو و تأثير آن در آموزش كودكان برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه علت اين آزمايش حضور كودكان از سنين مختلف 8 تا 11 سال است، گفت : عملي كردن برنامه فلسفه براي كودكان در شرايطي غير ايده آل نيز طي برگزاري اين كلاسها مورد آزمايش قرار گرفته است تا بازدهي آن مشاهده شود.

سعيد ناجي اظهار داشت : علاوه بر آموزش كودكان، راهي براي آموزش و حضور آموزگاران نيز در اين كلاسها فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، كودكان ضمن ابراز علاقه و اشتياق خود براي شركت در اين كلاسها يادگيري بحث وگفتگو، دوستي، آشنايي با يكديگر، استدلال و انتقاد را از نكات مثبت اين كارگاه دانستند.

در كارگاه فلسفه براي كودكان دبستان حائري كودكان به صورت دايره وار گردهم جمع شدند تا همان حلقه كندوكاو مورد بحث در برنامه فلسفه براي كودكان را تشكيل دهند. اين حلقه كندوكاو به منظور فرصتي براي كودكان در راستاي گسترش مهارتهاي خود در بحث و گفتگو و آشكاركردن علائق خود به همراه يكديگر تشكيل مي شود.

تسهيل كننده دراين كارگاه داستان " خانه من يا خانه تو؟" نوشته "استيون بر" كه متعلق به مجموعه ويراستاري شده "فيلپ كم" است را خواند، پس از آن دقايق به كودكان فرصت داد تا نكات جالب و تفكر برانگيز داستان را به صورت پرسش مطرح كنند.

داستاني كه كودكان در اين حلقه كندوكاو به آن گوش كردند داستان دوستي خرس و ماهي بود كه هر كدام مي خواست ديگري را به خانه خود دعوت كند، جدا از روايت داستاني كه براي كودكان مي تواند جذاب باشد داستانهاي فلسفه براي كودكان به نوعي طراحي و نوشته مي شوند كه به مفاهيم انتزاعي به ويژه ابعاد اخلاقي توجه كند.

پس از مطرح شدن اين پرسشها توسط كودكان به اتفاق آراء پرسشي كه به نظر جالب تر مي رسد انتخاب شده و پاسخ هاي كودكان درباره آن پرسش نيز نوشته مي شود. فرآيندهاي بعدي اين برنامه دربرگيرنده پاسخ ها و استدلالهاي كودكان به پرسش مورد نظر است. اين فرآيند ضمن افزايش مهارتهاي تفكر كودكان مي تواند روحيه انتقاد پذيري و به ويژه تفكر نقدي آنها را تقويت كنند.

داستان دوستي ماهي و خرس باعث شد كه كودكان به پرسشها و چراهايي توجه كنند كه حتي ممكن است از ديد بزرگسالان پنهان بماند. تسهيل كنندگان حلقه كندوكاو مدرسه حائري علاوه بر رئيس گروه فلسفه براي كودكان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انساني مدير اين دبستان بود كه كودكان را پس از نقد و متقاعد شدن به تشكر از يكديگر دعوت كرده و استدلال كرد كه اين امر مي تواند روحيه انتقاد پذيري كودكان را تقويت كند.

سعيد ناجي رئيس گروه فلسفه براي كودكان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مورد دستاوردهاي برگزاري چنين كارگاههايي به خبرنگار مهر گفت: برگزاري چنين كلاسهايي با حضور كودكان مي تواند به اصلاح بيان، مطرح كردن پرسشهاي مناسب، استدلال منطقي، قضاوت و رفع ابهام كمك كنند.

ناجي در رابطه با پيشرفت و ارزيابي كودكان از جلسه اول تاكنون اظهار داشت : شايد طي نخستين جلسات كودكان به سادگي نمي توانستند نظرات خود را ابراز كنند اما اكنون بدون توجه به عاملي چون كمرويي حتي در كنار تعدادي بزرگسال مي توانند نقطه نظرات خود را به راحتي ابراز كنند. اين در شرايطي است كه آنها با يادگيري قواعد فلسفه براي كودكان چون احترام به حقوق ديگران، عدم قطع صحبت دوستان خود و نقد بدون واهمه هر جلسه نسبت به جلسه پيشين پيشرفت كردند.

وي يادآور شد: پس از گذشت هفت جلسه با كودكان روحيه انتقاد پذيري آنها به نحو قابل توجهي افزايش يافته است و با خواندن داستاني چون داستان " خانه من يا خانه تو" مفهوم دوستي در نظر آنها بهتر و واضح تر مي شود.

خانم ضابطيان عضو گروه پژوهشي شوراي كتاب كودك و مدير دبستان پسرانه شيخ عبدالكريم حائري برگزاري كارگاه فلسفه براي كودكان را با پژوهش دانش آموزي كه پيشتر در اين مدرسه عملي كرده است مقايسه كرد و گفت: اين دو برنامه مراحل مشابهي دارند، اما بحث و گفتگوي كودكان در اين كارگاه عنصر بسيار قابل توجهي است چرا كه آنها بدون اينكه بعد از كلاس تكليفي انجام دهند پرسش كرده و پاسخ هاي خود را ارائه مي دهند و از سوي ديگر به ناچار يكديگر را با ارائه استدلال هاي منطقي قانع كنند.

وي افزود: اين امر تعامل مثبتي ميان كودكان شكل مي دهد كه به تقويت دوستي بين آنها منتهي مي شود.