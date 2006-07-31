اعتكاف فرصتي براي خودسازي و تقويت روحيه معنوي است

حجت الاسلام عليرضا اعرافي رئيس مركز جهاني علوم اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه در ميان ماههاي سال، رجب، شعبان و رمضان جايگاه ويژه اي دارند اظهار داشت: انسانهايي كه اهل خودسازي و سلوك به سمت معارف الهي هستند اين ايام را به خوبي گرامي مي دارند زيرا ماه رجب سكويي براي پرش به ماه شعبان و ماه شعبان نيز سكوي پرش به ماه رمضان ماه ميهماني خداوند است كه بايد در هر سه ماه براي اصلاح نفس برنامه اي مناسب و منسجم داشت و زمينه هاي ورود به يك فضاي روحاني، ملكوتي و وحياني را به ويژه در دوران جواني براي تداعي يك شخصيت سالم و با فضيلت مهيا كرد.

رئيس مركز جهاني علوم اسلامي با بيان اينكه اعتكاف يكي از برنامه هاي اين ماه است، تصريح كرد: در دوره كوتاه و 3 روزه اعتكاف، افراد براي ساختن خود به يك اردوي معنوي و جسماني مي روند و در آن شرايط خود را مي سازند.

وي با تأكيد بر اينكه در تار و پود دين اسلام مسائل اجتماعي به چشم مي خورد، گفت: اسلام ديني اجتماعي است، از اين رو وقتي انسان در عرصه جامعه موفق مي شود كه در خودسازي و مبارزه با هواي نفس خود موفق شده باشد.

حجت الاسلام عليرضا اعرافي فلسفه اعتكاف را رها شدن از زندگي روزمره و مشغله هاي روزمرگي براي خودسازي بيان كرد.

وي با يادآوري اينكه اعتكاف اصل و حقيقتي قرآني دارد، افزود: پس از انقلاب اسلامي و در سالهاي اخير خيل مشتاق از نسل جوان و اقشار مختلف مردم به مساجد رفته و براي مراسم پر فيض اعتكاف خود را آماده مي كنند، بنابراين بايد اعتكاف را با شرايط خاص خود انجام داد تا به ارائه برنامه هايي كه مملو از معرفت و آگاهي است به گونه اي كه بعدها فرد دچار تحول و تغيير شود، پرداخت.

رئيس مركز جهاني علوم اسلامي با اشاره به اين نكته كه اعتكاف اردوگاه خودسازي و خلوص نفس است، ياد آور شد: در اين ايام فرد بيشتر وقت خود را به قرائت قرآن، دعا و اذكار مي گذراند و يك فضاي معنوي و روحاني با دوري از زندگي روزمره ايجاد مي كند.

وي با اشاره به اينكه خلوت با خدا، عاملي براي اصلاح و سازندگي انسان است، تصريح كرد: در اعتكاف انسان به نقاط قوت و ضعف خود پي مي برد و با تقويت نقاط قوت از ضعفهاي خود مي كاهد و شخص علاوه بر اصلاحات و دستاوردهاي نفس به همنوع خود نيز توجه مي كند و اين نشان مي دهد كه اعتكاف موفقيت آميز بوده است.

حجت الاسلام عليرضا اعرافي اظهار داشت: تصور برخي از افراد بر اين است كه اعتكاف نوعي گوشه گيري اجتماعي است، اما اين گوشه گيري موقتي ثمرات مثبت و سازنده اي را به دنبال دارد كه شخص در اين ايام مي تواند به كمال معنوي و اخلاقي برسد و به تبع آن دستاوردهاي اجتماعي داشته و در تكامل جامعه و رسيدگي به امور اجتماعي تأثير گذار خواهد بود.

وي سازندگي اجتماعي و فردي را از دستاوردهاي اعتكاف بر شمرد و ياد آور شد: اين ايام فرصتي براي گره گشايي از مشكلات مسلمانان است.