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۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

سه شب متوالی؛

مراسم تجلیل از شهدای روحانی در پردیسان قم برگزار می‌شود

مراسم تجلیل از شهدای روحانی در پردیسان قم برگزار می‌شود

قم - نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: مراسم تجلیل از شهدای روحانی و شهید مطهری طی سه شب متوالی در شهرک پردیسان قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اکبری در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر پنج‌شنبه در ناحیه مقاومت امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های هفته عقیدتی سیاسی و هفته معلم اظهار داشت: شنبه هفته آینده برنامه‌ای از سوی سپاه علی بن ابیطالب(ع) با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی با حضور تمامی رده‌های سپاه برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: همزمان با سالروز شهادت شهید مطهری مراسمی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در حرم مطهر با حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و معلمان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) اضافه کرد: در این مراسم دانش آموزان برنامه‌های ویژه‌ای خواهند داشت و حجت الاسلام سعیدی نیز سخنرانی می‌کند.

وی افزود: مراسم تجلیل از شهدای روحانی و علامه شهید مطهری طی سه شب متوالی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد زینب پردیسان برگزار می‌شود.

سخنرانی آیت الله کعبی و حجج اسلام ذوالنوری و تویسرکانی

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در این سه شب به ترتب آیت الله کعبی، حجت الاسلام ذوالنوری و حجت الاسلام تویسرکانی سخنرانی خواهند داشت.

وی ابراز کرد: روز سه‌شنبه نیز طی مراسمی از تمامی معلمان بسیجی سپاه علی بن ابیطالب در حسینیه ثارالله قم تجلیل می‌شود و فرمانده سپاه نیز سخنرانی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افزود: روز چهارشنبه مراسم تجلیل و تکریم از مربیان و کارکنان عقیدتی و مدیرانی که در طول سال در جهت برنامه‌های تربیتی و آموزشی کارهای برجسته‌ای داشتند تجلیل می‌شود.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: برنامه‌هایی نیز از سوی نواحی سپاه پاسداران در هفته عقیدتی سیاسی و معلم برگزار می‌شود.

۱۸ شهید روحانی مدافع حرم در کشور وجود دارد

وی عنوان کرد: ۱۸ شهید روحانی مدافع حرم در کشور وجود دارد و تجلیل از مقام شهیدان در این هفته برگزار می‌شود.

کد مطلب 3611026

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