به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اکبری در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر پنج‌شنبه در ناحیه مقاومت امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های هفته عقیدتی سیاسی و هفته معلم اظهار داشت: شنبه هفته آینده برنامه‌ای از سوی سپاه علی بن ابیطالب(ع) با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی با حضور تمامی رده‌های سپاه برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: همزمان با سالروز شهادت شهید مطهری مراسمی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در حرم مطهر با حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و معلمان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) اضافه کرد: در این مراسم دانش آموزان برنامه‌های ویژه‌ای خواهند داشت و حجت الاسلام سعیدی نیز سخنرانی می‌کند.

وی افزود: مراسم تجلیل از شهدای روحانی و علامه شهید مطهری طی سه شب متوالی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد زینب پردیسان برگزار می‌شود.

سخنرانی آیت الله کعبی و حجج اسلام ذوالنوری و تویسرکانی

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در این سه شب به ترتب آیت الله کعبی، حجت الاسلام ذوالنوری و حجت الاسلام تویسرکانی سخنرانی خواهند داشت.

وی ابراز کرد: روز سه‌شنبه نیز طی مراسمی از تمامی معلمان بسیجی سپاه علی بن ابیطالب در حسینیه ثارالله قم تجلیل می‌شود و فرمانده سپاه نیز سخنرانی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افزود: روز چهارشنبه مراسم تجلیل و تکریم از مربیان و کارکنان عقیدتی و مدیرانی که در طول سال در جهت برنامه‌های تربیتی و آموزشی کارهای برجسته‌ای داشتند تجلیل می‌شود.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: برنامه‌هایی نیز از سوی نواحی سپاه پاسداران در هفته عقیدتی سیاسی و معلم برگزار می‌شود.

۱۸ شهید روحانی مدافع حرم در کشور وجود دارد

وی عنوان کرد: ۱۸ شهید روحانی مدافع حرم در کشور وجود دارد و تجلیل از مقام شهیدان در این هفته برگزار می‌شود.