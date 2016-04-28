نشست مشترک روسای سازمان اوقاف و سازمان صداوسیما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و معاونین این سازمان با رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن قدردانی و تشکر از همکاری و همراهی مستمر رسانه ملی در پوشش و اطلاع رسانی برنامه های مرتبط با وقف و امامزادگان ، از مسئولان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست، نسبت به پوشش و اطلاع رسانی وسیع و هدفمند مسابقات بین المللی قرآن کریم در داخل و خارج کشور اهتمام لازم را بعمل آورند.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین حسینی ، دبیر ستاد برگزاری سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و حسن ربیعی ، مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مسابقات،گزارشی از روند اجرای این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم ارائه کردند.

محمد سرافراز ، رئیس سازمان صدا و سیما ضمن خیر مقدم و تشکر از تعامل سازنده سازمان اوقاف و سازمان صدا و سیما ، بر پوشش و انعکاس این دوره از مسابقات تاکید کرد و گفت : لازم است پس از اتمام مسابقات ، نشست مشترکی میان مسئولان دو سازمان برگزار شده و نسبت به ارزیابی نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات مسابقات بین المللی قرآن کریم، بررسی لازم صورت پذیرد.

در پایان این نشست ، نسرین آبروانی ، معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پیرامون برگزاری مطلوب مسابقات بین المللی قرآن ، مطالبی را طرح کردند.