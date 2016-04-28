تصویب راه اندازی اورژانس هوایی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا بیگلری ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از اساتید پزشکی در همایش های بین المللی روزبه شهر زنجان با بیان اینکه، سال ۹۴ سالی بسیار سخت ولی شیرین برای دانشگاه علوم پزشکی بود،اظهار کرد: طی سال گذشته دانشگاه علوم پزشمکی استان زنجان جزو ۱۰ دانشگاه برتر در سند آمایش سرزمینی انتخاب شده است.

بیگلری با اشاره به اینکه این دانشگاه در صیانت از حقوق شهروندی در بین ادارات استان رتبه نخست را کسب کرد ادامه داد: طرح تحول سلامت در حاشیه شهرها در سال ۹۴ به اتمام رسید که با این کار توانستیم کل جمعیت روستایی و شهری را تحت پوشش و مراقبت های بهداشتی خود قراردهیم.

وی در ادامه با بیان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دربین دانشگاه های کشور در نحوه پایش وکنترل زنجیره سرما ومدیریت بحران به عنوان الگو معرفی شد افزود: در طرح تحول سلامت برای نخستین بار در کمتر از ۱۸ ماه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه اختصاص یافت که ۳۲ میلیارد تومان از این مقدار اعتبار به خرید تجهیزات پزشکی از مهم دستگاه ام آر آی اختصاص پیدا کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با تاکید بر ابنکه در راستای تحول نظام سلامت به حوزه آموزش با بهینه و استاندارد سازی سعی خواهد شد وضعیت آموزش در حوزه سلامت ارتقاء یابد اظهار کرد: طی سالهای اخیر در زمینه توسعه فضای های آموشی و همچنین راه اندازی دانشکده های پزشکی و پرستاری کار های خوبی صورت گرفته است.

بیگلری با بیان اینکه برای فضاهای آموزشی۱۲۰ تخت دیگر اضافه شده است افزود: قرارداد ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ۲ با ۴۸۰ تخت همزمان با مبعث رسول اکرم(ص)منعقد خواهد شد.