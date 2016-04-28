مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی در اختتامیه دوره آموزشی مبارزه با مواد مخدر برای افسران پلیس کشور افغانستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دوره آموزشی گفت: این دوره آموزشی محصول تلاش سه کشور ایران، ایتالیا و افغانستان است و موید عزم جدی این سه کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر به شمار می آید.

وی افزود: انشاء الله شاهد افزایش و گسترش این گونه اقدامات در سطح منطقه و فرامنطقه در راستای مبارزه با مواد مخدر باشیم .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بیان کرد: کشورهای منطقه به ویژه افغانستان بیشترین هزینه مادی و معنوی را در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل می شود لذا تنها راه برون رفت از این شرایط و کاهش هزینه های مادی و معنوی مبارزه با مواد مخدر ، " عزم و اراده جهانی " است.

سردار مویدی با بیان اینکه نگاه تک بعدی به مبارزه با مواد مخدر راه نتیجه بخشی نخواهد بود، تصریح کرد: ایران و ایتالیا با درک این موضوع و اقدام در راستای تعامل با کشور افغانستان گام موثری برای انتقال دانش و تجربیات خود برداشته اند.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر نباید صرفا معطوف به روش " مقابله ای" باشد بلکه باید از مسیر دانش، کسب تخصص و ... برای این مبارزه بهره برد.

سردار مویدی عنوان کرد: به خوبی به این درک رسیده ایم که همه کشورها با تعامل بیشتر، تخصصی تر کردن ارگان های مبارزه با مواد مخدر و انتقال دانش و تجربیات خود به کشور دوست و همسایه افغانستان می توانند کمک کنند.

وی بیان کرد: از وزیر امور خارجه ایران و ایتالیا که در راستای امضای تفاهم نامه پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور گام برداشته اند، تشکر می کنم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اضافه کرد: برخی از کشورها علیرغم حضور طولانی در افغانستان هیچ کمکی و همکاری در راستای مبارزه با مواد مخدر در این کشور نداشتند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: در سال های گذشته، انگیزه و جدیت در دو کشور ایران و ایتالیا برای کمک به افغانستان و مبارزه با مواد مخدر وجود داشته است.

سردار مویدی تأکید کرد: در ابتدای مسیر هستیم و تا رسیدن به اهداف متعالی باید گام های بلندی برداریم.

وی یادآور شد: کشور افغانستان نیز در این راستا همکاری مطلوبی با پلیس ایران و ایتالیا داشته است و افسران رابط پلیس افغانستان در دوره های آموزشی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران برگزار شد، مشارکت و حضور فعالی داشتند .

سردار مویدی از آمادگی پلیس ایران برای انتقال دانش عملیاتی و تخصصی خود به پلیس افغانستان خبر داد و افزود: در بین کشورهای اروپایی این عزم برای تبادل اطلاعات و دانش و تجربه در راستای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و کشور ایتالیا در این مهم در خط مقدم است.

اعلام آمادگی دانشگاه علوم انتظامی امین برای برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با موادمخدر

سردار محمدحسین عباس نژاد معاون هماهنگ کننده دانشگاه علوم انتظامی امین در این نشست ضمن قدردانی از همکاری پلیس ایتالیا و افغانستان در راستای برگزاری این دوره آموزشی، اظهار کرد: پلیس افغانستان مسیر بسیار خوبی را برای توانمند سازی افسران پلیس خود آغاز کرده، مسیری که به کسب و ارتقاء دانش و مهارت پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان منتج می شود.

وی از آمادگی دانشگاه علوم انتظامی امین برای برگزاری دوره های آموزشی متنوع در حوزه های مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته خبر داد و افزود: برگزاری این دوره های آموزشی برای تعامل پلیس کشورهای مختلف بسیار کارآمد است.

معاون هماهنگ کننده دانشگاه علوم انتظامی امین در خاتمه بیان کرد: آمادگی داریم اساتید و فرماندهان خود را برای بازدید از مراکز پلیسی سه کشور ایتالیا و افغانستان و انتقال تجارب به این دو کشور اعزام کنیم.

گفتنی است، مراسم اختتامیه دوره آموزشی افسران پلیس کشور افغانستان با همکاری مشترک پلیس ایران، ایتالیا و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران برگزار شد.

در این دوره ها اساتید و گروه علمی مبارزه با مواد مخدر ایران و ایتالیا در دوره آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین دانش و تجربه خود را به پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان منتقل کردند.