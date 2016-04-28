پیام اجتماع باشکوه مردم در بازی دراز ایستادگی بر ارزش هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بازی دراز که در سرپلذهاب برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که بر مبنای اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی حرکت می کنیم می توانیم امیدوار باشیم که خداوند نصرت خودش را برای ما در دست رس قرار خواهد داد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با اشاره به مراسم عملیات بازی دراز ادامه داد: امروز این اجتماع با شکوه نیز که شکل گرفته است و مردم و بسیجیان و خانواده های شهدا و ایثارگران از سراسر کشور گرد آمده اند پیامش همین ایستادگی بر اصول و ارزش هاست.

وی با تاکید بر اهمیت ایستادگی بر ارزش ها تاکید کرد و گفت: در دنیای امروز رمز موفقیت ما ایستادگی بر ارزش های اسلام و انقلاب خواهد بود.

سردار ریحانی گفت: هدف استکبار حذف ارزش ها از جامعه ماست زیرا می داند این ارزش ها بوده که انقلاب را تا امروز نگه داشته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه امروز مبارزه اعتقادات است بر همین اساس سعی ما باید همین باشد تا می تواند اعتقادات خود را قوی تر کنیم.