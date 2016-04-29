روحانیت و علما مرزبانان حریم امن الهی و اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری در مراسم بزرگداشت آیت الله ابوالقاسم اریب فومنی که شامگاه پنج شنبه در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: این مجلس برای تکریم و ادای احترام عالمی بوده که نزدیک به یک قرن شهرستان فومن و جهان تشیع از فیوضات ایشان بهره برده اند.

وی شهرستان فومن را دارای عالمان بزرگی همانند میرزای شفتی و آیت الله بهجت دانست و گفت: تکریم از معلم دینی و عالم فرزانه و شخصیتی که به عنوان پدر معنوی شهرستان بوده جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان به سخن امام صادق (ع) در مورد جایگاه تعلیم و تعلم اشاره کرد و افزود: ایشان می فرمایند اگر کسی آموختن، عمل، تعلیم به دیگران را برای خدا انجام دهد عزیز در ملکوت و سماوات بوده و این پاداش تعلیم و تعلم و عمل او است.

وی با بیان اینکه خداوند پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و عالمان دینی و ایمانی را برای بیان اصل دین و دستورات آن فرستاده است، تصریح کرد: با بررسی تاریخ اسلام و تشیع به جایگاه عالمان دینی و روحانیت برای صیانت، تفسیر و ترویج دین، اخلاق علوی، نبوی و فاطمی پی خواهیم برد.

حجت الاسلام یاری به دشمنی های بسیار علیه اسلام چه در زمان پیغمبر و چه در زمان حضرت علی (ع) و امامان بعد از ایشان اشاره کرد و گفت: در غیاب پیامبر(ص) و امامان (ع) وظیفه اشاعه دین برعهده عالمان، محققان و مراجع دینی است.

به گفته این مسئول وظیفه صیانت و مرزبانی از فرهنگ دینی برعهده عالمان بوده و آنها باید با ظهور و ترویج هرگونه مکتب انحرافی مبارزه و مقابله کنند.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی رسالت عالمان از دیدگاه امام موسی کاظم (ع)، اظهار کرد: به فرموده ایشان عالم باید انسان را به پنج جایگاه برساند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان رسیدن از شک به یقین، تکبر به تواضع، ریا به اخلاص، دشمنی به دوستی و بی تقوایی به زهد را از جمله این پنج جایگاه اعلام کرد.

هراس دشمن از عظمت و شکوه جایگاه روحانیت در بین مردم

حجت الاسلام یاری با بیان اینکه در قرن بیستم امام خمینی (ره) احیاگر اسلام و تشیع در جهان بوده است، افزود: در دورانی که بیشترین تبلیغات علیه اسلام صورت می گرفت امام راحل با اخلاق، شجاعت، خطبه ها، تألیفات، تبعید و رسیدگی به امور مردم توانست دوباره اسلام را احیاکند.

وی با اشاره به دشمنی استکبار و غرب با عالمان و روحانیت، یادآورشد: اولین اقدام آنها بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ترور روحانیان مبارز، ادیب عالم و حکیم شهید مطهری، شهید بهشتی و... بود.

به گفته این مسئول نگاه و جایگاه این عالمان در جامعه آموزنده بوده و به همین دلیل دشمن تاب تحمل حضور این شخصیت ها در بین جامعه را نداشت.

وی با اشاره به تأثیرگذاری تفکر، اخلاق، اعتقاد و باور و نوع نگاه این شخصیت هادر سطح جامعه، افزود: دشمن از این عظمت و شکوه هراس داشته و به همین دلیل علیه روحانیت و مرجعیت، ولایت فقیه و اسلام توطئه و تبلیغات می کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ناتوانی دشمن در دورکردن مردم از اسلام، گفت: عالمان و روحانیت مرزبانان حریم امن الهی و اسلام بوده و تازمان حضور آنها در جامعه اجازه ترویج تفکرات الحادی و غربی را نمی دهند.