کبد چرب منجر به بیماری قلبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری کبد چرب غیرالکلی بسیار در بین بیماران چاق، مبتلا به دیابت نوع۲ و فشار خون بالا متداول است. یافته های محققان فرانسوی نشان می دهد کبد چرب غیرالکلی فاکتور پرخطری برای بروز بیماری تصلب شریان است.

تصلب شریان که با تجمع چربی، کلسترول و سایر مواد در دیواره های عروق ایجاد می شود، منجر به بروز بیماری های قلبی عروقی و مرگ ناشی از ان می شود.

رالوکا پائیس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: شواهد نشان می دهد که کبد چرب و ملتهب تجلی گر چندین فاکتور التهابی است و ژن ها هم موجب تسریع این روند می شوند.

به گفته وی، این موضوع موجب افزایش این احتمال می شود که ارتباط بین کبد چرب غیرالکلی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی نه تنها دارای فاکتورهای پرخطر مشترکی هستند، بلکه خود بیماری کبد چرب غیرالکلی نیز به طور مستقل در افرایش این ریسک نقش دارد.

در بیماران مبتلا به مشکلات سندروم متابولیک نظیر دیابت و سکته، بیماری کبد چرب غیرالکلی در بروز تصلب شریان ابتدایی و روند پیشرفت آن تاثیر دارد.

به گفته محققان، کبد چرب غیرالکلی آغازگر سندروم متابولیک است. از اینرو تشخیص به موقع کبد چرب بسیار مهم است.

در این مطالعات در حدود ۶ هزار نفر بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۲ برای بررسی این موضوع که آیا عارضه کبد چرب غیرالکلی به طور اتفاقی باعث بروز تصلب شریان شده یا خود این بیماری علت اصلی بروز مشکلات قلبی و عروقی بوده است، مورد بررسی قرار گرفتند.

پژوهشگران برای بررسی دقیق افراد فوق با استفاده از شاخص کبد چرب (FLI) به بررسی سلامت قلبی افراد پرداخته و متوجه شدند که کبد چرب با افزایش ضخامت عروق خونی گردن همراه است. این عامل نشانه اولیه آترواسکلروز (تصلب شریان) است که به پیش بینی بروز بیماری های قلبی کمک می کند.

ضخامت در رگ های خونی متناسب با شاخص FLI افزایش یافته و این ارتباط مستقل از فاکتورهای پرخطر قلبی-عروقی متداول مانند دیابت، بیماری قلبی یا سکته است.