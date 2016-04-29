بازنشستگی زودهنگام عمر را کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ایالتی اورگن آمریکا دریافتند افراد سالمی که یک سال بعد از سن ۶۵ سال بازنشسته شدند ۱۱ درصد کمتر با ریسک مرگ ناشی از دلایل گوناگون مواجه بودند.

یافته ها نشان می دهد افرادی که خودشان را ناسالم تلقی می کردند نیز در صورت ادامه به کار بیشتر عمر کردند که این موضوع نشان می دهد فاکتورهای فراتر از سلامت بر نرخ مرگ و میر بعد از سن بازنشستگی تاثیر دارد.

چنکای وو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ممکن است این موضوع برای همه صدق نکند، اما به عقیده ما، کار علاوه بر مزایای اقتصادی و اجتماعی می تواند بر طول عمر هم تاثیر داشته باشد.»

در این مطالعه داده های مربوط به مطالعه بلندمدت بازنشستگی سالم که توسط دانشگاه میشیگان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ انجام شده بود، جمع آوری شد. از بین بیش از ۱۲ هزار شرکت کننده اولیه در این مطالعه، تیم تحقیق وو بر ۲۹۵۶ فردی که مطالعه را از سال ۱۹۹۲ شروع کرده و تا پایان دوره مطالعه در سال ۲۰۱۰ بازنشسته شده بودند تمرکز کرد.

وضعیت بد سلامت یکی از علل بازنشستگی زودهنگام افراد است که می تواند منجر به مرگ زودتر نیز شود.

در طول این مطالعه، در حدود ۱۲ درصد افراد سالم و ۲۵.۶ درصد بازنشستگان ناسالم فوت کردند. بازنشستگان سالمی که یک سال بیشتر کار کرده بودند ۱۱ درصد کمتر در معرض مرگ قرار داشتند، در حالیکه بازنشستگان ناسالمی که یک سال بیشتر کار کرده بودند ۹ درصد کمتر در معرض مرگ قرار داشتند.

طبق این یافته ها، یک سال بیشتر کار کردن بعد از سن بازنشستگی تاثیر مثبتی بر نرخ مرگ و میر شرکت کنندگان مطالعه، بدون توجه به وضعیت سلامت شان، داشت.