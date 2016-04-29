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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۲۸

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور:

۹ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر کشور داریم

۹ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر کشور داریم

بهشهر - مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور از ارائه ۹ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر کشور خبر داد و گفت: این درخواست‌ها در حال بررسی است و بزودی اجرایی می‌شود.

محمد سعید نژاد در حاشیه بازدید از بندر امیرآباد به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از این بندر به عنوان نگین بنادر شمال کشور نام برد و افزود: این بندر با توجه وسعت، اتصال به شبکه ریلی و دارا بودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ازجمله بنادر مهم و استراتژیک ما به شمار می‌آید.

وی با اعلام اینکه بعد از برجام شاهد استقبال خاصی در بنادر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستیم، افزود: در این راستا رایزنی‌ها با این سرمایه‌گذاران در حال انجام است تا با بررسی‌های لازم این مهم عملیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت بندر امیرآباد در شمال کشور بادآورید: نگاه دولت برافزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از توان آنان است که در این راستا نیز بندر امیرآباد در جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و سرمایه‌گذاری بسیار خوب وارد عمل شده است.

سعید نژاد ادامه داد: توسعه همکاری با کشورهای همسایه از طریق راه‌آبی و بنادر نیز برای ما مهم است و بندر امیرآباد در این راستا ارتباط مناسبی با کشورهای حاشیه دریای خزر همچون بندر آکتایو و ترکمن باشی برقرار کرده است و توسعه این همکاری‌ها از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و کشتیرانی است.

علی خدمتگزار، مدیر بندر امیرآباد بهشهر نیز با اشاره به در حال بهره‌برداری بودن حوضچه شماره یک این بندر، گفت: علاوه بر این نیز ۶ پست اسکله با ۴.۵ میلیون تن ظرفیت عملیات تخلیه و بارگیری به‌زودی در این بندر احداث می‌شود که با راه‌اندازی آن، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر به ۷.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.

وی افزود: تلاش داریم با استفاده از توان متخصصین و کارشناسان، اسکله‌های بندر را افزایش دهیم که اسکله‌های در حال ساخت بندر تا سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 3611459

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