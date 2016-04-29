محمد سعید نژاد در حاشیه بازدید از بندر امیرآباد به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از این بندر به عنوان نگین بنادر شمال کشور نام برد و افزود: این بندر با توجه وسعت، اتصال به شبکه ریلی و دارا بودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ازجمله بنادر مهم و استراتژیک ما به شمار می‌آید.

وی با اعلام اینکه بعد از برجام شاهد استقبال خاصی در بنادر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستیم، افزود: در این راستا رایزنی‌ها با این سرمایه‌گذاران در حال انجام است تا با بررسی‌های لازم این مهم عملیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت بندر امیرآباد در شمال کشور بادآورید: نگاه دولت برافزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از توان آنان است که در این راستا نیز بندر امیرآباد در جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و سرمایه‌گذاری بسیار خوب وارد عمل شده است.

سعید نژاد ادامه داد: توسعه همکاری با کشورهای همسایه از طریق راه‌آبی و بنادر نیز برای ما مهم است و بندر امیرآباد در این راستا ارتباط مناسبی با کشورهای حاشیه دریای خزر همچون بندر آکتایو و ترکمن باشی برقرار کرده است و توسعه این همکاری‌ها از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و کشتیرانی است.

علی خدمتگزار، مدیر بندر امیرآباد بهشهر نیز با اشاره به در حال بهره‌برداری بودن حوضچه شماره یک این بندر، گفت: علاوه بر این نیز ۶ پست اسکله با ۴.۵ میلیون تن ظرفیت عملیات تخلیه و بارگیری به‌زودی در این بندر احداث می‌شود که با راه‌اندازی آن، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر به ۷.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.

وی افزود: تلاش داریم با استفاده از توان متخصصین و کارشناسان، اسکله‌های بندر را افزایش دهیم که اسکله‌های در حال ساخت بندر تا سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.