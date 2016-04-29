سانحه رانندگی در جاده های زنجان ۲ کشته و ۴ مجرو ح بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت ۱۹ شامگاه پنج شنبه درمحور زنجان-طارم برخورد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه کامیون باعث فوت راننده پراید شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در آزاد راه زنجان-قزوین خبر داد و گفت: در این تصادف برخورد یک دستگاه خودرو سواری دنا با پایه پل باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن چهار نفر شد.

سرهنگ شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را خواب آلودگی و خستگی و عدم هوشیاری راننده عنوان کرد و گفت: علت اصلی وقوع این تصادف انحراف به چپ از جانب راننده پراید بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه علت بیشتر تصادف ناشی از خستگی و خواب آلودگی است چرا که رانندگان به محض خستگی استراحت نمی کنند و با این کار جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.