رای گیری در ۱۳۴ شعبه اخذ رای شهرستان آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آبادان صبح امروز با حضور در ستاد انتخابات این شهرستان دستور آغاز رای گیری در ۱۳۴ شعبه اخذ رای را صادر کرد.

عزیزاله شهبازی همزمان با اشاره آغاز به کار رای گیری دومین مرحله از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: در این مرحله تمامی تمهیدات لازم برای اجرای کار رای گیری در شهرستان آبادان اتخاذ شده و بر این اساس سه هزار عوامل اجرایی در حوزه امنیت، انتظامی و ثبت نام و اخذ رای در شعب، کار را بر عهده دارند.

وی افزود: ۱۳۴ شعبه اخذ رای در شهرستان آبادان پیش بینی شده که از این تعداد ۱۲۰ شعبه آن مربوط به شهر آبادان و بخش مرکزی و ۱۴ شعبه نیز مربوط به بخش اروندکنار است.

شهبازی با اشاره به وجود ۲۲۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان آبادان، تعداد رای اولی های این شهرستان را ۱۶ هزار نفر عنوان کرد.

فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدت زمان رای گیری ۱۰ ساعت از آغاز آن (ساعت ۸ صبح) است اظهار کرد: تمدید زمان رای گیری بر عهده وزیر کشور است.

وی با دعوت از مردم آبادان برای حضوری فعال و پرشور در پای صندوقهای رای تصریح کرد: از شهروندان می خواهیم تا رای گیری را به ساعات پایانی موکول نکنند و در اسرع وقت به این مهم اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شهروندان حوزه انتخابیه شهرستان آبادان (شامل شهر آبادان با دو شهر تابعه اروندکنار و چوئبده با سه دهستان و ۲۶ روستا) نیز برای انتخاب یک نماینده دیگر و تکمیل تیم سه نفره نمایندگان شهرستان آبادان به پای صندوقهای رای می روند.

بر اين اساس اعلام نتايج مرحله نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی عامر كعبی با ۲۷ هزار و ۶۸۷ رای و جليل مختار با ۲۵ هزار و ۴۱۲ رای جواز حضور در بهارستان را دريافت كردند و غلامرضا شرفی با ۲۳ هزار و ۳۳۵ رای و سيد محمد مولوی با ۱۶ هزار و ۵۶۵ رای به مرحله دوم راه يافتند.