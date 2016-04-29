ستاد انتخابات تنها مرجع اعلام اخبار است/مردم به شایعات توجه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی دقایقی پیش با حضور در ستاد انتخابات لرستان در سخنانی با بیان اینکه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز در ۷۶۹ شعه اخذ رای استان و سه حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی، بروجرد و دورد و ازنا آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش های دریافتی از این سه حوزه انتخابیه خوشبختانه مطابق برنامه ریزی های منظمی که صورت گرفته کارها در حال انجام است عنوان کرد: حوزه های انتخابیه ما میزبان مردم لرستان هستند تا در مرحله دوم انتخابات حماسه جدیدی را خلق کنند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه در این مرحله بر اساس تبصره چهار ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی می توانند در انتخابات شرکت کنند که در مرحله قبل در این حوزه های انتخابیه صرفا رای داده باشند گفت: همچنین افرادی می توانند رای خود را به صندوق بیندازند که در دور اول رای نداده باشند.

شاهرخی بیان داشت: ما در حوزه های اخذ رای دستگاههای احراز هویت داریم که دقیقا افرادی که می توانند در انتخابات شرکت کنند را تشخیص خواهد داد و در بدو ورود شناسایی می شوند و رای خود را به صندوق خواهند ریخت.

وی با بیان اینکه ما در این مرحله از انتخابات بیش از ۹۰۲ هزار و ۲۲۹ نفر واجد شرایط رای دادن داریم گفت: بیش از چهار هزار نفر از افراد واجد شرایط رای اولی هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه در طول روز و برگزاری انتخابات با حضور در ستاد انتخابات اطلاع رسانی لازم به مردم از طریق رسانه ها صورت می گیرد گفت: همچنین از سایر حوزه های انتخابیه استان بازدید خواهیم داشت و اخبار دقیق و صحیح را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.

شاهرخی همچنین با تاکید بر اینکه مردم، کاندیداها و ... صرفا اخبار انتخابات را از ستاد انتخابات استان اخذ کنند گفت: در فضای مجازی و حقیقی ممکن بوده که شایعات، اخبار متعدد و ... مطرح شود که آنها سندیت ندارند.

وی بیان داشت: در ارتباط با نتایج انتخابات نیز بعد از طی مراحل قانونی، شمارش آرا، تجمیع در فرمانداری و پس از تایید هیئت نظارت نتیجه نهایی ستاد انتخابات اعلام می کند و مردم به گمانه زنی ها و اخبار غیر رسمی توجه نکنند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان ادامه داد: از کاندیداها و طرفداران آنها درخواست داریم که بر اساس اطلاعات ستاد انتخابات موضوع را دنبال کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.