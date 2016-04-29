حملات تروریست ها به حلب جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: آنچه در استان حلب در روزهای گذشته رخ داده است و حملات تروریستی و خمپاره ای علیه مناطق مسکونی جنایت جنگی به تمام معناست که نیازی به شواهد و مستندات ندارد.

وی افزود: تمرکز بر شهر حلب در راستای طرحی است که سعودی ها و ترکیه و در ورای آنها قدرت های حامی تروریست در دنیا که اساس عامل رشد و اشاعه تروریسم هستند و منظورم آمریکاست، به پیش می برند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: سلاح های پیشرفته مرگبار ممنوعه بین الملی از سوی گروههای تروریستی علیه ساکنان در شهر حلب استفاده شده است و در حال حاضر بررسی های دقیق برای آگاهی از نوع سلاح به کار رفته در جریان است.

الزعبی خاطرنشان کرد: آمریکا و استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه ده ها کشته و زخمی در حلب و منازل ویران شده بر سر ساکنان آن و بیش از ۱۲۰۰ گلوله ای که طی ساعات گذشته به حلب اصابت کرد را نمی بینند.

وی گفت: دولت آمریکا و غرب که دم از تمدن می زنند به کوری سیاسی مبتلا شده اند و نمی خواهند قربانی و قاتل را تشخیص دهند و مسئول را مشخص کنند و نگرش یکجانبه مطابق تمایل قاتلان و تروریست ها در حلب و در همه جای سوریه دارند.

الزعبی تاکید کرد: همسویی و انسجام زیادی میان مواضع غربی ها و گروه های تروریست طبق تمایل سعودی ها و ترکیه و برای راضی نگه داشتن آنها وجود دارد و تلاشی برای فشار سیاسی علیه سوریه وجود دارد.

وی درباره ادعاهای تروریست ها مبنی بر هدف قرار گرفتن یک بیمارستان در کوی السکری حلب افزود: بیمارستانی در کوی السکری وجود ندارد که ارتش سوریه یا همپیمانان آن بخواهند آن را بمباران کنند.این بیمارستان اساسا وجود ندارد.

الزعبی با اشاره به واکنش کوبنده به این جنایات در حلب تاکید کرد: واکنش محفوظ است و حمایت از شهروندان وظیفه ماست و به تروریست ها و حامیان آنها اعلام می داریم که صبری در کار نخواهد بود و در قبال این جنایات سکوتی در کار نیست و کسانی که سبب ویرانی حلب و مرگ کودکان و زنان و مردان آن شده اند تاوان سنگینی به دست ارتش سوریه پس خواهند داد.