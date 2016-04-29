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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۳۷

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

پلیس حضور پررنگی را برای تأمین امنیت انتخابات دارد

پلیس حضور پررنگی را برای تأمین امنیت انتخابات دارد

شرق استان تهران-فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: پلیس مشارکت چشمگیری را در تأمین امنیت انتخابات بر عهده دارد و تمهیدات لازم را در این زمینه اندیشیده است.

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه استان تهران برگزار می شود که حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: طی روزهای اخیر تمهیدات لازم برای حضور پلیس و تأمین امنیت شعب اخذ رأی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند اندیشیده شده است.

وی با اشاره به عزم پلیس برای تأمین امنیت انتخابات  ادامه داد: پلیس شرق استان تهران از همه ظرفیت ها و امکانات خود برای تأمین امنیت و حفظ سلامت انتخابات استفاده می کند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: باید از تلاش های مأموران و پرسنل انتظامی شرق استان تهران که برای تأمین امنیت انتخابات، برنامه ریزی لازم را انجام دادند، تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 3611501

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