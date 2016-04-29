پلیس حضور پررنگی را برای تأمین امنیت انتخابات دارد

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه استان تهران برگزار می شود که حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: طی روزهای اخیر تمهیدات لازم برای حضور پلیس و تأمین امنیت شعب اخذ رأی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند اندیشیده شده است.

وی با اشاره به عزم پلیس برای تأمین امنیت انتخابات ادامه داد: پلیس شرق استان تهران از همه ظرفیت ها و امکانات خود برای تأمین امنیت و حفظ سلامت انتخابات استفاده می کند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: باید از تلاش های مأموران و پرسنل انتظامی شرق استان تهران که برای تأمین امنیت انتخابات، برنامه ریزی لازم را انجام دادند، تشکر و قدردانی کرد.