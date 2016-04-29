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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۶

رئیس ستاد انتخابات همدان:

۳۱۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان‌های ملایر و رزن دایر شد

۳۱۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان‌های ملایر و رزن دایر شد

همدان - رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: امروز و در دومین مرحله انتخابات مجلس دهم ۳۱۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان‌های ملایر و رزن آرای مردم را جمع‌آوری می‌کنند.

محمدابراهیم الهی تبار در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری سالم انتخابات فراهم شده است، گفت: ۱۹۲ صندوق اخذ رای در شهرستان ملایر و ۱۲۳ صندوق نیز در شهرستان رزن فعال شده است.

رئیس ستاد انتخابات همدان با بیان اینکه متولدان ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۷۷ به قبل می‌توانند در این دوره از انتخابات شرکت کنند، گفت: کسانی که در مرحله اول انتخابات در هیچ حوزه انتخابیه رای نداده اند و کسانی که در مرحله اول در حوزه انتخابیه رزن یا ملایر رای داده اند، می توانند در مرحله دوم نیز در این حوزه ها رای دهند.

الهی تبار با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر در دو حوزه انتخابیه رزن و ملایر برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار هستند، گفت: انتخابات در مرحله اول به‌خوبی و بدون مسائل حاشیه ای و امنیتی برگزار شد و کمیته های ستاد انتخابات عملکرد مطلوبی در مرحله اول داشتند.

رئیس ستاد انتخابات همدان اضافه کرد: در مرحله اول انتخابات هیچ گونه شکایتی از عوامل اجرایی انتخابات در استان صورت نگرفت و تعامل بسیار خوب و اعتماد متقابلی بین حوزه اجرا و نظارت وجود داشت.

کد مطلب 3611510

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