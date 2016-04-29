۸۶۵ شعبه اخذ رای مازندران به سیستم احراز هویت مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی در تمامی ۸۶۵ شعبه اخذ رای مجهز به سیستم احراز هویت هستند گفت: این دستگاه مجهز یک پکیج کامل کامپیوتر با بارکدخوان و جی اس مودم است.

وی گفت: از نظر زیرساختی تمامی شعبات به سامانه جامع انتخابات وزرات کشور متصل و فعال هستند و هرجا که قطعی پیش آید دستگاه ها به صورت آفلاین فعالیت می کنند و احراز اصالت سند ارائه شده توسط رای دهنده در سیستم احراز هویت بررسی می شود.

به گفته قربانی، همچنین در این سیستم مشخص می شود که اگر آیا فرد در حوزه و یا شعبه دیگری رای داده است یا خیر و در مرحله اول انتخابات بیش از ۹۰ درصد شعبات به سامانه جامع انتخابات متصل بودند و در این دوره نیز مشکلی وجود ندارد.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد که از ۱۲ نماینده ۱۰ نامزد در دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شدند.