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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

روی سایت سازمان سنجش؛

کارنامه انتخاب رشته کنندگان کنکور دکتری منتشر شد

کارنامه انتخاب رشته کنندگان کنکور دکتری منتشر شد

فهرست اسامی داوطلبان دارای حدنصاب برای شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاهها در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت داوطلبان آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ که انتخاب رشته کرده اند در کدرشته محل‌های انتخابی براساس حدنصاب اعلام شده توسط دانشگاه و موسسات آموزش عالی بصورت کارنامه منتشر شد. 

داوطلبان می توانند کارنامه خود را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

داوطلبانی که در کدرشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم هستند می توانند براساس برنامه زمانی دانشگاه مربوط با همراه داشتن مدارک لازم در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط شرکت کنند.

هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز نسبت به درج اطلاعیه مربوط به موسسه خود و مطابق با اطلاعیه منتشره توسط سازمان در سایت خود اقدام خواهند کرد.

ضمناً فقط داوطلبانی می توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام ارزیابی تخصصی اقدام کنند که کد رشته محل مربوطه را در زمان انتخاب رشته انتخاب، و حد نصاب مربوطه را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.

کد مطلب 3611523
زهره بال

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