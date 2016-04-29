جدیدترین شماره خط حزب الله منتشر شد/ خدعه آمریکا پس از برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامین شماره هفتهنامه خبری-تبیینی خط حزبالله با گزارشی ویژه از دیدگاه رهبر انقلاب درخصوص یکی از راهبردهای سهگانه دشمن در مواجه با جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از برجام منتشر شد.
خط حزب الله هم چنین در این شماره در یادداشتی به بهانه سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، به بررسی ابعاد انقلابی این شهید بزرگوار در بیان رهبر انقلاب پرداخته است.
سیامین شماره خط حزب الله نیز همزمان با روز جهانی کارگر به روح پرفتوح شهید عبدالحسین برونسی جانباز شهید خراسانی «بنایی که فرمانده جنگی شد»، تقدیم شده است.
نسخهی PDF نشریه در سه نسخهی تابلوی اعلانات، A4 جهت مطالعه و A3 برای چاپ و تکثیر بر روی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته است و عموم امت حزبالله میتوانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئتهای مذهبی و پایگاههای بسیج توزیع کنند.
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